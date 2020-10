Cosa guardare in streaming questa settimana: “La Révolution” e “Il processo ai Chicago 7”

La Révolution

Conosciamo tutti, almeno a grandi linee, le vicende che portarono alla Rivoluzione francese, un evento che ha trasformato per sempre il mondo occidentale. Ma il 16 ottobre arriva su Netflix una nuova serie, in otto episodi, che vuole giocare con la storia, mescolando la ricostruzione accurata del periodo con elementi fantastici e thriller. Si intitola “La Révolution” e vede al centro una misteriosa malattia chiamata “sangue blu” che porterebbe gli aristocratici a uccidere la povera gente. Sulle tracce di questo misterioso complotto si mette Joseph Guillotin che, come suggerisce il nome, è proprio l’inventore della ghigliottina... ma la ribellione è già dietro l’angolo.

Dal 16 ottobre