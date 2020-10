Cosa guardare in streaming questa settimana: “Le streghe” e “Suburra 3”

Le streghe

Un bambino scopre che nell’albergo in cui soggiorna con la nonna si sta svolgendo una riunione di streghe... E saranno loro a trasformarlo in un topolino. È la trama di uno dei libri per ragazzi più amati di Roald Dahl, già portato sullo schermo nel 1990 in “Chi ha paura delle streghe?” con una grande Anjelica Huston. Dal 28 ottobre, in occasione di Halloween, arriva una nuova versione con Anne Hathaway diretta da Robert Zemeckis (regista di “Ritorno al futuro” e “Forrest Gump”). Il film, pensato per l’uscita nelle sale, si vedrà solo “on demand” in digitale: potremo noleggiarlo a pochi euro su Prime Video, Apple Tv+, YouTube, Google Play, TimVision, Chili, Rakuten TV, Sky Primafila e Infinity.

Dal 28 ottobre