Cosa guardare in streaming questa settimana: “Le terrificanti avventure di Sabrina” e “Tin Star”

Netflix

• "Le terrificanti avventure di Sabrina"

Sabrina Spellman cercherà di salvare il mondo per l'ultima volta. Il 31 dicembre su Netflix arriva la quarta e ultima stagione di "Le terrificanti avventure di Sabrina", serie che ha rivisitato in chiave più "dark" e horror il famoso personaggio protagonista della sitcom Anni 90 "Sabrina, vita da strega". Non vi anticipiamo niente sulla trama di questi episodi per non rovinarvi la sorpresa, ma sappiate che la stagione conclusiva ha in serbo una chicca per i fan della serie originale: in una puntata, la nuova Sabrina (Kiernan Shipka) si ritroverà intrappolata in una realtà alternativa in cui è la protagonista...di una sitcom sulla sua vita. E a interpretare zia Zelda e zia Hilda ci saranno proprio le zie della serie storica: Beth Broderick e Caroline Rhea. «I personaggi che interpreti diventano parte di te e della tua vita» ha detto Kiernan Shipka, che veste i panni di Sabrina dal 2018. «Diventano amici e confidenti, dei veicoli attraverso cui esprimi le tue emozioni. Ho iniziato la serie a 18 anni, e abbiamo finito di girrla quando ne avevo 20. Sono anni importanti e formativi, e sono grata di aver avuto Sabrina al mio fianco in un momento così. Mi ha aiutata a sopravvivere».

Dal 31 dicembre

Giulia Ausani

• "Equinox"

Dal 30 dicembre, una donna tormentata da misteriose visioni inizia a indagare sulla scomparsa della sorella, avvenuta 21 anni prima. Inquietante serie danese.

• "Fino all’ultimo avanzo"

Dal 30 dicembre: quanti avanzi vi sono rimasti dopo il pranzo di Natale? In questa gara culinaria, i concorrenti devono trasformarli in deliziosi manicaretti. Prendete spunto!

• "Circuito rovente"

Dal 2 gennaio: il film norvegese è un mix di azione e commedia: il protagonista è un pilota che, per riavere la sua amata, accetta un’impossibile sfida automobilistica.

• "Storia delle parolacce"

Dal 5 gennaio: si dice spesso di Nicolas Cage che sia pronto davvero a tutto. Anche a sedersi in poltrona per raccontarvi la storia delle parolacce inglesi. Bizzarro.

Consigliato da Sorrisi

•"Shtisel"

Mi sono imbattuta in questa serie dopo il successo di “Unorthodox”. Penso che “Shtisel”, disponibile su Netflix, sia il modo migliore per entrare in contatto con gli usi dei “charedim”, i timorati, l’ala più ortodossa della religione ebraica. La serie è ambientata nella Gerusalemme della nostra epoca e racconta la vita di Akiva (Michael Aloni), un giovane rabbino dagli occhi malinconici con un’anima romantica e una passione per il disegno. Nelle due stagioni (la terza stagione, appena iniziata in Israele, arriverà su Netflix nel 2021) il fulcro è la “educazione sentimentale” di Akiva che passa attraverso il rapporto a tratti burra- scoso con il padre e con la famiglia, e un gruppo di amici dallo spirito “dandy.” Questione annosa è il suo matrimonio: Akiva rifiuta in corner un paio di ragazze proposte dal padre perché è innamo- rato di Elisheva Rotstein (Ayelet Zurer), vedova e con un bambino a carico. Guardando “Shtisel” si riesce a capire una religione molto lontana dal nostro quotidiano, in modo delicato.

Monica Agostini