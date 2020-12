Cosa guardare in streaming questa settimana: “L’incredibile storia dell’isola delle Rose” e “Nella scatola nera”

Netflix

• "L'incredibile storia dell'isola delle Rose"

Luca Zingaretti nei panni del presidente del Consiglio, Giovanni Leone. Fabrizio Bentivoglio nel ruolo di un suo fedele ministro. Ma soprattutto Elio Germano in quello di Giorgio Rosa, intraprendente inventore bolognese che nel 1968 costruì... una “nazione” a due passi dall’Italia! Il cast di “L’incredibile storia de L’isola delle rose” è straordinario ma ancora più straordinaria, come giustamente dice il titolo, è la vicenda che racconta. «Mi ci sono imbattuto un giorno per caso, mentre sfogliavo Wikipedia racconta il regista Sydney Sibilia. «Una pagina di storia ricordava come l’ingegner Rosa, nel 1968, costruì una piattaforma

marina al largo di Rimini ma fuori dalle acque territoriali italiane, e la proclamò nazione indipendente. Pochi mesi dopo lo Stato italiano le dichiarava guerra. Mi sono detto: “Davvero non hanno già fatto un film su questa vicenda? Lo faccio io!”». Nei panni del protagonista, lunatico e sognatore, c’è un Elio Germano che sfoggia un impeccabile e spiritoso accento bolognese. «Ho preso un registratore e sono andato a farmi un giro delle osterie per ritrovare la parlata del tempo, comprese le espressioni più colorite» spiega. «Conoscevo vagamente la storia, ma non avevo capito il lato utopico della vicenda, che invece Sydney racconta benissimo. Il “mio” Giorgio Rosa è un sognatore, degno figlio di anni in cui la creatività regnava sovrana e si faceva a gara a chi la sparava più grossa. È la cosa che gli invidio di più perché oggi, invece, viviamo in un’epoca troppo omologata».

Dal 9 dicembre

Paolo Fiorelli



• "Tiny pretty things"

Dal 14 dicembre, una giovane e ambiziosa ballerina entra in una prestigiosa accademia di danza a Chicago. Ma non sarà facile competere in un mondo fatto di bugie e segreti.



• "Spirit - Cavalca l’avventura"

Dall’8 dicembre, per una volta saranno i bambini i protagonisti di una storia di “Spirit”, amatissimo cartone di Netflix. La trama è interattiva: sono gli utenti a deciderne lo svolgimento.

• "Il caos dopo di te"

Dall’11 dicembre, nell’inquietante miniserie spagnola, ambientata in Galizia, la misteriosa morte di una professoressa travolge la vita di una comunità.



• "The prom"

Dall’11 dicembre, Meryl Streep guida il cast di questo musical: un gruppo di attori di Broadway aiuta una ragazza ad andare al “ballo di fine anno” con la sua fidanzata.