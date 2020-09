Cosa guardare in streaming questa settimana: “Lo straordinario mondo di Zoey” e “Le strade del male”

Lo straordinario mondo di Zoey

Come in “Zum zum zum” di Mina, anche Zoey ha... una canzone che le passa per la testa. La giovane informatica, infatti, ha un dono particolare: riesce a sentire i pensieri degli altri. Ma può farlo soltanto a tempo di musica. Questo è “Lo straordinario mondo di Zoey”, gustosa e coloratissima serie musical che RaiPlay (www.raiplay.it) propone in esclusiva gratuitamente: tre episodi ogni settimana dal 16 settembre (per un totale di 12), anche in inglese. Per chi ama il pop, la “playlist” è piena di chicche, dai Beatles a Van Morrison, fino a “Con te partirò” di Andrea Bocelli, che viene rivisitata in un episodio.

Dal 16 settembre