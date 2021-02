Cosa guardare in streaming questa settimana: “L’ultimo paradiso” e “Soulmates”

Netflix

• “L’ultimo Paradiso”

Dal 5 febbraio

«Non c’è cosa più brutta che dare speranza a gente come noi, che non tiene niente». Così dice un personaggio di “L’ultimo paradiso” parlando di Ciccio, protago- nista del film interpretato da Riccardo Scamarcio. Perché Ciccio non piega la testa come gli altri, ma sogna giustizia per sé e per i suoi compagni. Ma persino sperare può rivelarsi pericoloso, nella campagna arcaica di un profondo Sud in mano a pochi latifondisti che fanno il bello e il cattivo tempo. Quando poi Ciccio si innamora della figlia di uno di questi, il più primitivo, il più brutale, ecco che la tragedia si avvicina... Non pensate di aver indovinato il finale: ci saranno ancora molti colpi di scena. «La storia è vera: me la raccontava mia madre quando ero piccolo perché dalle mie parti, a Bernalda, in Lucania, è diventata una sorta di leggenda da narrare ai bambini per educarli e spaventarli» ci racconta il regista Rocco Ricciardulli. «Io ne ho tratto un testo teatrale e poi un soggetto che ho mandato a Riccardo Scamarcio: lo vedevo bene nella parte del ribelle sognatore. Si è appassionato e insieme abbiamo iniziato a produrre il film: poi è arrivato Netflix, poi Mediaset che co-produce…ora sto visionando il trailer in tutte le lingue del mondo e l’idea che la mia “piccola” storia sarà disponibile in 180 paesi mi emoziona».

Paolo Fiorelli

• “Malcolm & Marie”

Dal 5 febbraio John David Washington, star di “Tenet”, e Zendaya sono gli unici protagonisti di un film in bianco e nero interamente realizzato durante il lockdown, scritto e diretto dall’ideatore di “Euphoria”

• “Città invisibile”

Dal 5 febbraio, viene dal Brasile questa nuova serie fantasy in cui un detective (Marco Pigossi), rimasto vedovo, scopre che le creature mitologiche della sua infanzia esistono davvero.



• “L’estate in cui imparammo a volare”

Dal 3 febbraio, tratta dal libro di Kristin Hannah (pubblicato da Mondadori), la serie racconta il legame tra due amiche, Tully (Katherine Heigl) e Kate (Sarah Chalke), che restano inseparabili per tutta la vita.

• “Kid Cosmic”

Dal 2 febbraio, Craig McCracken, autore del popolare cartoon “Le Superchicche”, ha ideato un nuovo eroe: Kid è un ragazzino che protegge la Terra dagli alieni grazie a cinque pietre cosmiche.

• “H – Helena”

Dal 5 febbraio, arriva la seconda stagione della serie noir spagnola ispirata a una storia vera. Nei nuovi episodi “H” avvia un laboratorio per produrre eroina.

• “All my friends are dead”

Dal 3 febbraio, un gruppo di ragazzi si ritrova per festeggiare il Capodanno, ma iniziano a morire uno dopo l’altro. Il film polacco è un mix di thriller, umorismo e cinismo. Diventerà un caso?

• “Space sweepers”

Dal 5 febbraio, il primo kolossal spaziale della Corea del Sud è ambientato nel 2092 e incentrato sul disadattato equipaggio di un’astronave. Effetti speciali esplosivi e una storia tutt’altro che banale.

• "Designated survivor"

In un momento in cui la democrazia americana ha mostrato preoccupanti segni di cedimento va riscoperta su Netflix la serie “Designated survivor”. Articolata su tre stagioni (53 episodi), è una produzione Abc iniziata nel 2016 e ha come protagonista il volto rassicurante di Kiefer Sutherland. Un “designated survivor” è un membro del Congresso americano che per legge viene designato segretamente, e quindi protetto, per ricoprire la carica di Presidente nel caso in cui un attentato o un altro evento terrificante colpisca i massimi vertici degli Stati Uniti. Cosa che nella serie avviene già nella prima puntata: un attacco coordinato distrugge il Campidoglio in seduta plenaria. Kirkman (ossia Sutherland) viene portato in salvo e scopre di essere diventato senza volerlo l’uo- mo più potente al mondo. Da questo momento, dovrà districarsi fra attacchi politici e problemi familiari in una serie che mostra un lato pulito della politica americana, un “House of cards” che lascia speranze.

Paolo Gavazzi