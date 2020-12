Cosa guardare in streaming questa settimana: “Mank” e “Fata madrina cercasi”

03 Dicembre 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Netflix, Disney+, Apple Tv+, NowTv e Amazon Prime Video.

Netflix • "Mank"

Per molti decenni la risposta alla domanda «Qual è il miglior film di tutti i tempi?» è sempre stata soltanto questa: “Quarto potere”. L’innovativo film di Orson Welles, uscito nel 1941, oggi è fondamentale per qualunque amante della settima arte. Ma non tutti sanno che fu un fiasco al botteghino e che la sua produzione fu travagliata. A riportarci indietro di 80 anni è un altro grande autore, David Fincher (quello di “Seven”, “Zodiac”, “Fight club” e “The social network”). Il suo “Mank”, in arrivo su Netflix il 4 dicembre, non è però incentrato su Welles ma su Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), geniale sceneggiatore che collaborò alla stesura di “Quarto potere” scontrandosi poi con il regista per i diritti sull’opera. Il film, girato in un sontuoso bianco e nero, è un impeccabile omaggio alla Hollywood che fu, e sarà uno dei protagonisti dei prossimi Oscar.

Dal 4 dicembre

• "Tutto normale il prossimo Natale"

Dal 3 dicembre, viene dal Brasile questa commedia fantastica su un padre di famiglia che si trova a rivivere continuamente il giorno di Natale. • "The Great British Baking Show - Holidays 3"

Dal 4 dicembre, nella nuova stagione del talent culinario britannico, otto fornai si sfidano nella composizione di prelibatezze pensate per le Feste. • "Il regalo di Angela"

Dall’1 dicembre, una bambina cerca di riunire la sua famiglia in tempo per le festività. Nel film animato irlandese ritroviamo i personaggi di “Il Natale di Angela”. • "Selena - La serie"

Dal 4 dicembre, Selena Quintanilla Pérez (Christian Serratos) è stata una leggenda del pop latino, morta prematuramente. La serie racconta la sua storia. Consigliato da Sorrisi

Il titolo originale di “Chiami il mio agente!” è “Dix pour cent” (Dieci per cento) che è la percentuale che prendono gli agenti sui compensi degli attori che rappresentano. Già, perché questa deliziosa e divertente serie francese racconta le vicende dell’Ask, un’importante agenzia artistica parigina, che si trova a fare i conti con una crisi dopo la morte del suo fondatore. I quattro protagonisti, soci dell’agenzia, Andréa (Camille Cottin), Mathias (Thibault de Montalembert), Gabriel (Grégory Montel) e Arlette (Liliana Rovère), devono gestire il rischio che la loro società venga acquisita e allo stesso tempo i capricci delle star. A proposito di star, ce ne sono parecchie nelle tre stagioni della serie e interpretano tutte sé stesse, da Cécile de France a Jean Dujardin, da Isabelle Adjani a Juliette Binoche, da Isabelle Huppert a Monica Bellucci e a Sigourney Weaver. È una serie imperdibile perché racconta, con ironia e un irresistibile cinismo, quello che succede dietro le quinte dello showbiz.

Stefania Zizzari



Disney+ • "Fata madrina cercasi" Che cosa serve a chi non crede più nei finali in cui «vissero per sempre felici e contenti»? Forse una fata madrina alle prime armi, ma piena di buona volontà. Ed è proprio ciò che succede nel film “Fata madrina cercasi”, in arrivo su Disney+ il 4 dicembre. Diretta da Sharon Maguire (regista di “Il diario di Bridget Jones”), questa commedia per tutta la famiglia racconta la storia di Eleanor (Jillian Bell), apprendista fata madrina: dopo aver scoperto che la sua professione rischia l’estinzione, decide di dimostrare che il mondo ne ha ancora bisogno. Si ritrova così sulla Terra alla ricerca di Mackenzie (Isla Fisher), che da bambina aveva chiesto aiuto alle fate. Peccato che nel frattempo sia cresciuta: adesso ha 40 anni, è madre di due bambine, lavora per il notiziario locale e... non è felice per niente. «Sognavo di interpretare una strega, ci sono andata vicino» dice Jillian Bell. «Per quasi tutto il film sono in abito da ballo, ho adorato il costume così tanto che avrei voluto tenerlo. Era gigantesco!». «Non siamo più nel 1860» racconta Jane Curtin, che nel film è Moira, la preside della scuola di apprendiste fate madrine. «Non ci sono castelli e cose simili, il lieto fine è qualunque cosa desideri, e lo puoi raggiungere senza bisogno della magia perché dipende solo da te. Dobbiamo ricordarci che siamo capaci di cose fantastiche sia per noi che per gli altri. Ed è questo il vero “per sempre felici e contenti”».

Dal 4 dicembre

Giulia Ausani



Apple Tv+ • "Mariah Carey’s Magical Christmas Special"

Dal 4 dicembre, si avvicina il Natale: siete pronti a cantare “All I want for Christmas is you”? Mariah Carey presenta questo speciale musicale di Apple Tv+, pieno di ospiti speciali e di sorprese. • "Stillwater"

Dal 4 dicembre, come sarebbe stata la nostra infanzia se il nostro vicino di casa fosse stato un saggio panda? Chiedetelo ai tre piccoli protagonisti di questa serie animata: il simpatico Stillwater li aiuterà nei piccoli, grandi problemi che li affliggono.

NowTv • "Penny Dreadful: City of angels"

Dura solo una stagione ma è imperdibile per i fan di “Penny dreadful” lo spin-off “City of angels” ambientato nella Los Angeles del 1938. Qui troviamo Magda (Natalie Dormer, Margaery di “Il trono di spade”), un demone che può assumere diverse forme e vuole provare l’innata malvagità degli umani. Ma seguiamo anche l’indagine per un inquietante omicidio che svelerà le contraddizioni di una città in continuo mutamento. Dieci episodi (ogni sabato su Now Tv) tra poliziesco, fantastico e horror.

Dal 5 dicembre



Amazon Prime Video • "Sound of metal"

Dal 4 dicembre, Ruben è un batterista ex tossicodipendente che scopre di avere un grave problema all’udito. Riz Ahmed è stato applaudito per questo film drammatico. • "10 giorni con Babbo Natale"

Dal 4 dicembre, Fabio De Luigi ritorna con il sequel di “10 giorni senza mamma”. Nel cast, anche Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale. • "The gentlemen"

Dall’1 dicembre, inedito in Italia, il film segna il ritorno del regista Guy Ritchie al “gangster movie” violento e ironico. Con un grande cast dove spiccano Hugh Grant, Colin Farrell e Matthew McConaughey.

Previous

Next