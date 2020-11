Cosa guardare in streaming questa settimana: “Mi chiamo Francesco Totti” e “Il talento del calabrone”

Dal 20 novembre La campionessa di sci Lindsey Vonn insieme con la cagnolina Lucy guida 12 squadre composte da cani e padroni in una serie di sfide per vincere 750 mila dollari.

Dal 20 novembre Nei 10 episodi della serie ci troviamo in un presente alternativo dove le streghe non solo esistono, ma fanno parte dell’esercito e aiutano l’America contro le forze del Male. Wow!

Dal 18 novembre Anna Foglietta è a caccia di un terrorista, che ha il volto di Sergio Castellitto, in questo originale thriller tutto italiano, inedito in sala e diretto da Giacomo Cimini.

Su una spiaggia c’è un bambino così piccolo che a malapena cammina, ma già cerca di tirare calci alla palla che ha di fronte. E subito capisci che quella di Francesco Totti non è una storia comune. La sequenza, insieme a tante altre private e pubbliche (il primo gol, il Mondiale del 2006, l’infortunio che poteva costargli la carriera, il saluto ai tifosi in lacrime in un Olimpico strapieno...), si trova in “ Mi chiamo Francesco Totti ”, il film di Alex Infascelli appena sbarcato su Prime Video (ma disponibile anche su Now Tv) che racconta la vita dell’amatissimo ex capitano della Roma. O meglio: è Totti stesso che la racconta, perché, oltre a essere il protagonista, è anche la voce narrante del film. «Mi dicevano: “Ma sei sicuro? Guarda che Francesco è timido, nessuno è mai riuscito a farlo parlare per quasi due ore”» ricorda il regista. «E invece io ho raccolto 20 ore di racconti, che poi ho selezionato facendomi guidare dal suo entusiasmo: quello che lo emozionava davvero entrava nel film, il resto no». Il risultato? «Il ritratto di un uomo e, attraverso lui, di una città, la mia città. Perché pur di restare la bandiera della Capitale, Totti ha rinunciato anche al Real Madrid. E perché per capire davvero Roma bisogna capire i suoi eroi: da Cesare ai papi, da Anna Magnani ad Alberto Sordi fino a... Francesco Totti». Paolo Fiorelli

Dal 17 novembre Cosa succede dopo il film “Star Wars - L’Ascesa di Skywalker”? Scopritelo in questo nuovo, ironico speciale animato (dura circa tre quarti d’ora) che grazie a un viaggio nel tempo di Rey ci farà rivivere le scene più immortali della saga... in versione Lego!

Dal 20 novembre Il grande universo della Marvel, a partire dai fumetti fino al cinema, dai giocattoli alla tv, non ha cambiato soltanto il mondo dell’intrattenimento ma anche la vita di milioni di persone. “Marvel 616” è una serie composta da otto documentari d’autore pensati per i fan più accaniti (e non solo) che ci portano all’interno di questa fabbrica di storie e di sogni.

Netflix

• “Nei panni di una principessa - Ci risiamo!”



Vi ricordate il film di Netflix “Nei panni di una principessa”, uscito due anni fa? Avevamo incontrato la pasticciera Stacy e la duchessa Margaret, due ragazze uguali nell’aspetto (le interpreta entrambe la deliziosa Vanessa Hudgens) che si “scambiavano le vite” per qualche giorno, per poi giungere all’obbligatorio lieto fine. Ma quando le due si ritrovano per festeggiare il Natale scoprono di dover ripetere l’esperimento: torneranno l’una nei panni dell’altra per sistemare i loro guai sentimentali. Attenzione, però: la maligna Lady Fiona trama nell’ombra. E anche lei è praticamente identica...

Dal 19 novembre



• "We are the champions"

Dal 17 novembre I sei episodi della docuserie ci raccontano alcune delle più inusuali e bizzarre competizioni sportive al mondo: c’è chi balla con il proprio cane, chi salta come una rana, chi insegue un formaggio che rotola da una scarpata...

• "Natale in città"

Dal 22 novembre una donna ricca e malvagia torna nel suo paesino per sfrattare tutti. Ma non ha fatto i conti... con lo spirito del Natale! E con le canzoni inedite di Dolly Parton: la cantante regina del country ne canta 14 in questo film!



Consigliato da Sorrisi



Tony rimane vedovo e cade in depressione. L’effetto collaterale di questa situazione è che dice liberamente quel che pensa, senza più schermi o freni. La sua vita è monotona, scandita da visite al cimitero e pensieri suicidi. Ecco, raccon- tata così, “After life” non sembra proprio la serie più indicata per svagarsi una sera. E invece sì, lo è. Perché il protagonista (nonché autore) è uno dei più brillanti (e comici) attori inglesi, Ricky Gervais. A me “After life” è piaciuta moltissimo: mi ha commosso e mi ha fatto anche molto ridere, perché è così originale e imprevedibile da non chiudersi in un’unica atmosfera. Un altro grande pregio (almeno per uno come me che non ha la costanza di seguire serie che si sviluppano per anni e anni) è che “After life” è composta di due stagioni, ogni stagione ha sei episodi e ogni episodio dura una ventina di minuti. Il che significa che bastano un paio di sere per vederla tutta. Nel 2021 è prevista la terza stagione. Devo dare un voto? Dieci.

Aldo Vitali