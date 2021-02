Cosa guardare in streaming questa settimana: “Notizie dal mondo” e “Burraco fatale”

11 Febbraio 2021 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Netflix, Amazon Prime Video, NowTv, Disney+ e RaiPlay.



Netflix • "Notizie dal mondo" Texas, 1870. È ambientato cinque anni dopo la fine della Guerra civile americana l’ultimo film che vede Tom Hanks protagonista, con la regia di Paul Greengrass, lo stesso di “Bloody Sunday” e di tre film della saga di Jason Bourne. Si chiama “Notizie dal mondo” ed è un western un po’ anomalo: Tom Hanks è il capitano Jefferson Kyle Kidd, veterano di guerra, che gira gli Stati del Sud leggendo i giornali a chi non sa leggere, raccontando fatti di cronaca nera, episodi di guerra, storie andate a buon fine. Dice Hanks: «Kidd offriva una serata di intrattenimento e momenti di ispirazione a chi voleva sapere cosa stesse succedendo nel mondo». Lungo il viaggio, si imbatte in Johanna, una bambina (Helena Zengel) di origine tedesca ma di cultura e lingua Kiowa, una delle tribù indiane degli Stati Uniti. I due, nella difficoltà di comprendersi, si conoscono e affrontano insieme un viaggio, a tratti molto insidioso, tra piccoli villaggi, banditi ed eventi naturali sconvolgenti. «Questa storia rispecchia i tempi moderni» dice il regista. «Gli americani erano alla ricerca della propria identità». E qui le commistioni tra religioni, culture diverse e sentimenti nonmancano.

Monica Agostini

• "Capitani" Dall’11 febbraio, Luc Capitani (Luc Schiltz) è un burbero ispettore di polizia in una serie prodotta e girata in Lussemburgo. Nella prima stagione indaga sulla morte di una 15enne in una cittadina dove tutti hanno dei segreti. • "Tua per sempre"

Dal 12 febbraio, si conclude con questo film la trilogia di commedie iniziata nel 2018 con “Tutte le volte che ho scritto ti amo”. Protagonista è sempre Lana Condor nei panni di Lara, pronta a finire le scuole superiori. • "The big day"

Dal 14 febbraio, in tempo per San Valentino, il reality segue sei coppie indiane in procinto di sposarsi e racconta la loro complessa industria dei matrimoni. • "Red dot"

Dall’11 febbraio, in questo teso thriller svedese, David (Anastasios Soulis) e Nadja (Nanna Blondell) sono una coppia in crisi presa di mira da pericolosi cecchini durante una gita. • "Amore al quadrato"

Dall’11 febbraio, arriva dalla Polonia questo film romantico in cui un giornalista di gossip, Mateusz Banasiuk, cinico e donnaiolo, si innamora di una misteriosa modella, Adrianna Chlebicka, dalla doppia vita. • "The Crew"

Dal 15 febbraio, è una sitcom “vecchio stile” (con tanto di risate di sottofondo) ambientata in un’officina automobilistica del circuito Nascar e incentrata sul rapporto tra il caposquadra e il suo team. • "Sulla scena del delitto"

Dal 10 febbraio, la docuserie racconta la vera storia del Cecil Hotel di Los Angeles, un albergo con una pessima fama, che peggiora nel 2013 quando scompare al suo interno una studentessa di nome Elisa Lam. Quattro episodi inquietanti.

Amazon Prime Video • "Burraco fatale"

Quattro amiche con la passione per il burraco si preparano a un torneo. Ma l’amore scompiglierà le loro carte... Non capita spesso di vedere una commedia tutta al femminile con ben cinque protagoniste. Tra loro c’è Paola Minaccioni, che ci racconta: «Nel film Caterina Guzzanti è la più fissata, quella che vede nel gioco il modo di dimostrare il suo valore; Angela Finocchiaro la più materna e rassicurante e Claudia Gerini è quella dolce e sottomessa, ma che verrà travolta da un amore inaspettato». E lei, Paola? «Io sono la più giocherellona del gruppo... un po’ bugiarda e anche un po’ cleptomane. Insomma, una bella squadretta! E non dimentichiamo Loretta Goggi, che interpreta la vulcanica suocera di Caterina». Ma nella realtà vi piacciono le carte? «Per prepararci a girare abbiano giocato davvero un po’ di partite. Angela Finocchiaro è la più brava, perché era già appassionata. Anche Claudia Gerini se la cava, perché gioca con le figlie ogni Natale. Io invece preferisco lo sport e nei giochi da tavolo sono molto distratta. Però trovo molto istruttivo spiare i partecipanti: esce fuori il loro carattere. Più che il gioco, mi divertono i giocatori».

Paolo Fiorelli • "The map of tiny perfect things"

Dal 12 febbraio, il film narra la storia di Mark (Kyle Allen) e Margareth (Kathryn Newton), due ragazzi intrappolati in una distorsione temporale. • "A-Team"

Dall’8 febbraio, tutte in una volta, sono state messe a disposizione le cinque stagioni del telefilm Anni 80 su un commando di ex militari che lavorano al servizio dei più deboli. • "Il caso Pantani"

Dal 14 febbraio, si tratta di un docufilm che ricostruisce la triste storia del campione di ciclismo Marco Pantani (1970-2004), morto a soli 34 anni per un’overdose. • "The family man"

Dal 12 febbraio, arriva la seconda stagione della serie d’azione indiana che racconta la storia di un uomo “normale”, Srikant Tiwari, che però lavora per una cellula speciale dell’agenzia investigativa nazionale. Consigliato da Sorrisi • "McMafia" Fughiamo subito ogni dubbio sul titolo: la malavita siciliana non c’entra, il termine mafia è considerato in senso generico, ampio, trasversale. Tanto è vero che la serie si chiama come il romanzo, pubblicato nel 2008, del giornalista inglese Misha Glenny e dedicato alle va- rie organizzazioni criminali del mondo. E proprio una di queste rende difficile la vita di Alex Godman (James Norton), giovane e brillante figlio di un gangster moscovita costretto all’esilio a Londra. Nella City il ragazzo cerca il riscatto per uscire dall’oscuro vissuto della famiglia, brilla all’università e apre uno studio di consulenza finanziaria che opera nella legalità. Ma il passato non si cancella. I fantasmi russi tornano ad aleggiare quando qualche investitore si eclissa e Alex entra così in contatto con un mondo che aveva tentato di evitare. Droga, armi e traffici finanziari diventano quotidianità e il giovane Godman cerca di resistere alle chimere dell’illegalità e in particolare della mafia russa, vedendosi costretto, tra azione e suspense, a proteggere proprio la sua famiglia.

Antonio de Felice

NowTv • "Blacklist"

Arriva su NowTv (in contemporanea con Fox Crime) l’ottava stagione del super thriller con James Spader nei panni dell’ex criminale e ora informatore dell’Fbi Raymond “Red” Reddington. In questo nuovo capitolo della serie, Red si scontrerà con la più difficile avversaria di sempre: Elizabeth Keen (Megan Boone). La profilatrice dell’Fbi (all’inizio della storia era la spalla di Red) è figlia della famigerata spia russa Katarina Rostova (Laila Robins): ora deve decidere fino a che punto è disposta a spingersi per scoprire perché Reddington è entrato nella sua vita, e quale è veramente il suo fine. Il confronto tra Reddington e Keen avrà conseguenze devastanti per tutti, inclusa la squadra che hanno creato. Ricordiamo che, come tutte le serie dei canali Fox, anche “The Blacklist” rimarrà a disposizione su Now Tv per un periodo limitato. • "The Resident"

Dal 10 febbraio (in contemporanea con Fox) arriva la quarta stagione di “The Resident”, serie ospe- daliera ambientata al Chastain Park Memorial Hospital. Il dot- tor Hawkins (Matt Czuchry) e l’infermiera Nevin (Emily VanCamp) si troveranno, dopo il loro matrimonio, a fronteggiare la pandemia da Covid-19.

E ci sono anche Disney +

• "I Simpson"

Ritorna la folle famiglia “in giallo” creata dal geniale Matt Groening. Dopo essere già stata trasmessa su Fox e su Italia 1, adesso arriva anche su Disney+ la 31a stagione di “I Simpson”, il celebre cartone animato creato da Matt Groening (ricordiamo che sulla piattaforma sono presenti tutti gli epi- sodi della serie dalla prima stagione e che non possono essere visti altrove). Al centro troviamo sempre loro: Homer,

Marge, Bart, Lisa e Maggie Simpson alle prese con strampalate avventure. Tra gli episodi è da non perdere il 12°, intitolato “La diseducazione di Lisa Simpson”, do- ve compare la versione “simpsonizzata” del cantante John Legend. Ovviamente non manca la consueta puntata a tema Halloween, che questa volta prevede una parodia della serie “Stranger Things”. RaiPlay

• "Foodie love" Proprio il giorno di San Valentino su RaiPlay debutta questa sensuale commedia romantica spagnola con protagonisti Guillermo Pfening e Laia Costa. La storia racconta di un uomo e di una donna che si conoscono grazie a una app per amanti del buon cibo. Così, tra un piatto e un altro, finiscono per parlare dei loro segreti più intimi, facendo scattare la proverbiale scintilla. Ma sarà destinata a durare?

