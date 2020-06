Cosa guardare in streaming questa settimana: “On becoming a God” e “The Great”

18 Giugno 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Netflix, TimVision, StarzPlay, Amazon Prime Video e Disney+.



On becoming a God

Lei si chiama Krystal, lavora in un parco acquatico in Florida, ha pochi soldi e una famiglia allo sfascio. Ma adesso ha anche un piano ben preciso: farsi strada in un’azienda di marketing piramidale, livello dopo livello... Kirsten Dunst è la star assoluta di “On becoming a God” (cioè “Sul diventare un Dio”), colorata e caustica serie ambientata nella Orlando dei primi Anni 90, una satira che non fa sconti allo “stile di vita americano”, impreziosita dalla grande performance dell’attrice. Dieci episodi compongono la prima stagione: TimVision ne propone in esclusiva due il 18 giugno e poi uno alla settimana.

Dal 18 giugno