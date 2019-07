Cosa guardare in streaming questa settimana: “Orange is the new black” e “The Boys”

Foto: "Orange is the new black 7" - Credit: © Netflix

25 Luglio 2019 | 17:26 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su Netflix, Amazon Prime Video, TimVision e Infinity.



Su Netflix questa settimana arriva la settima e ultima stagione di "Orange is the new black" (anche su Infinity dal giorno dopo), "Another Life" per gli amanti della fantascienza, la canadese "Workin' Moms", il documentario "The Great Hack - Privacy violata" e la seconda stagione del talent "Sugar Rush 2". Su Prime Video arrivano invece i supereroi di "The Boys" e su TimVision la seconda stagione della serie islandese "Trapped".