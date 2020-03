Cosa guardare in streaming questa settimana: “Ozark 3” e “The Mandalorian”

Sbarca su Netflix il 27 marzo la terza stagione della serie prodotta e interpretata da Jason Bateman di cui vedremo dieci nuovi episodi. Partita in sordina, “ Ozark ” si è rivelata un vero caso, apprezzata da critica e pubblico. Protagonista è la famiglia Byrde che, dopo essersi trasferita da Chicago all’altopiano di Ozark, nel Missouri, resta sempre più invischiata con la malavita. Se la seconda stagione aveva visto Marty e Wendy alle prese con l’apertura di un casinò, nella terza sono passati sei mesi durante i quali si sono accesi i contrasti tra i due coniugi per il controllo del loro destino. Le tensioni esploderanno con l’arrivo imprevisto di un parente della donna. Dal 27 marzo

La serie più attesa al lancio di Disney+ in Italia è questo spin-off di “Star Wars” incentrato sulla figura del pistolero e cacciatore di taglie Din Djarin. Tra western e fantascienza, è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati della saga. Dal 24 marzo • “The Mandalorian”: trama, cast e perché vedere la serie dell’universo Star Wars su Disney+

Vienna, 1886. Un ispettore di polizia chiede a Sigmund Freud (Robert Finster) un aiuto per trovare un pericoloso killer. Una premessa curiosa per questa serie thriller austriaca di Netflix che reinventa la figura del padre della psicoanalisi. Dal 23 marzo

Elena, diventerò presidente

In questa serie per ragazzi di Disney+, Tess Romero è Elena, una studentessa di origini cubane che aspira a diventare una leader. Gina Rodriguez, star di “Jane the virgin”, interpreta Elena da grande.

Dal 24 marzo