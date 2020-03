Cosa guardare in streaming questa settimana: “Riverdale 4” e “Celebrity Hunted”

12 Marzo 2020 | 10:50 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Infinity, Amazon Prime Video, Netflix, NowTv.



Riverdale 4

Chi segue “Riverdale” sa quanto fosse amato Fred Andrews, interpretato da Luke Perry. E che la morte dell’attore, avvenuta un anno fa, ha costretto la produzione a modificare lo sviluppo della trama. Nel primo episodio della quarta stagione, in arrivo su Infinity a cadenza settimanale, la serie affronterà subito questa perdita che cambierà per sempre il destino dei personaggi, in particolare del figlio Archie. Ospite speciale della puntata sarà Shannen Doherty, la Brenda di “Beverly Hills 90210”. Si ripartirà poi da dove eravamo rimasti, con i ragazzi in attesa di iniziare l’ultimo anno di liceo. Intanto, chi vuole recuperare le prime tre stagioni le troverà anche su Netflix e su Prime Video.

Dal 12 marzo