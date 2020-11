Cosa guardare in streaming questa settimana: “Romulus” e “Love & Anarchy”

Romulus

Ideata e diretta da Matteo Rovere e prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, “Romulus” prosegue la storia del film “Il primo re” e affronta la nascita di Roma attraverso gli occhi di tre ragazzi. Yemos (Andrea Arcangeli), erede al trono di Alba dopo che il nonno Numitor e la madre Silvia (Vanessa Scalera) vengono esiliati, è costretto a separarsi dal fratello Enitos (Giovanni Buselli) e a fuggire nei boschi. Qui conosce lo schiavo Wiros e, insieme con la vestale Ilia, combatterà per diventare artefice del proprio destino, segnando l’inizio di una nuova era.... e di un grande impero. La serie si vede su Now Tv con episodi settimanali, che seguono la messa in onda su Sky Atlantic.

Dal 6 novembre