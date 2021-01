Cosa guardare in streaming questa settimana: “Snowpiercer” e “Star Trek: Lower decks”

28 Gennaio 2021 | 10:27 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Netflix, Prime Video, Infinity, Now Tv, Apple Tv+, Mediaset Play, Raiplay, Disney+ e Tim Vision.



Netflix • "Snowpiercer"

Dal 26 gennaio

Il concetto della storia è quello che abbiamo già visto nell'omonimo film diretto dal regista sudcoreano Bong Joon-ho (premio Oscar per “Parasite” e recentemente nominato presidente della giu- ria della prossima Mostra del cinema di Venezia): a causa di una nuova era glaciale provocata dall’uomo, il misterioso miliardario Wilford ha fatto costruire un super treno per salvare la razza umana. Al suo interno, però, è lotta tra i ricchissimi della Prima classe e “quelli del Fondo”. Si tratta di un gruppo di ribelli riusciti a salire negli ultimi vagoni prima della partenza. Il racconto ruota attorno a Andre Leyton (Daveed Diggs), un ex detective ora a capo di alcuni rivoltosi che voglio- no stravolgere le regole del treno. La grande novità di questa seconda stagione è che finalmente vedremo Wilford: a interpretarlo è Sean Bea. Per chi non ha visto la prima stagione, non vogliamo anticipare nulla, ma possiamo dirvi che finalmente si scoprirà il legame tra lui e Melanie Cavill (Jennifer Connelly), ossia colei che ha diretto il treno per anni. Ma ci sarà un’altra sorpresa: sulla Terra sta viaggiando anche un altro super treno. Chi ci sarà a bordo?

Matteo Valsecchi

• "50m2"

Dal 27 gennaio Engin Öztürk è il protagonista di questa commedia nera turca in otto episodi. È un sicario che, in fuga dall’ex boss, finisce per rifugiarsi in una sartoria abbandonata. • "Bonding"

Dal 27 gennaio arriva la seconda stagione della stramba commedia sexy con Brendan Scannell e Zoe Levin, una coppia di amici che fanno soldi grazie a incontri... particolari. • "Sotto lo zero"

Dal 29 gennaio, in pieno inverno, un furgone blindato che sta trasportando dei carcerati viene preso d’assalto. L’agente che li ha in custodia si barrica all’interno. Tesissimo thriller spagnolo. • "We are: The Brooklyn Saints"

Dal 29 gennaio, si tratta di una interessante docuserie che segue le vicende di una squadra di football giovanile di Brooklyn, a New York. Un team speciale che rappresenta un vero e proprio rifugio per tanti ragazzi.

Prime Video • "Star Trek: Lower decks"

«Ho sentito la stessa responsabilità che proverebbe un ladro irrompendo in un museo per rubare un’opera bellissima». Così Mike McMahan, fan di Star Trek da sempre, ci descrive la realizzazione della serie d’animazione “Star Trek: Lower decks”, appena sbarcata su Prime Video e ambientata nei piani meno nobili di un’astronave (i “lower decks” sono proprio i ponti più bassi). I personaggi non sono eroi infallibili: «Sono convinto che ciò che ci piace del capitano Kirk sia il suo modo di essere, non il fatto che non sbaglia mai» ci racconta McMahan. «I personaggi di “Lower decks” commettono errori, ma hanno un’etica, una morale: stanno semplicemente cercando la loro strada». I toni da commedia sono lontani dallo “Star Trek” che conosciamo: «Ma il Dna è quello, in tutto e per tutto, solo in una forma diversa».

Marco Villa • "The great escapists"

Dal 29 gennaio, loro due li conosciamo bene: sono Richard Hammond, storico volto di “Top gear” e “The grand tour”, e Tory Belleci, protagonista di “MythBusters”. Per questa nuova serie si troveranno insieme, naufraghi e abbandonati su un’isola deserta. L’obiettivo? Cercare una via di fuga per ritornare alla civiltà, puntando tutto sul loro istinto di sopravvivenza. Consigliato da Sorrisi • "Tales from the loop"

Rispetto ai canoni che vanno per la maggiore, “Tales from the Loop” è una serie di fantascienza decisamente fuori dall’ordinario. Sono solo otto episodi, prodotti nel 2020, proposti da Prime Video e tratti dalle immagini delle opere dell’artista svedese Simon Stålenhag (simonstalenhag.se). Siamo negli Anni 60, nella cittadina di Merce in Ohio (Stati Uniti), dove la vita degli abitanti è dominata dal Loop, un misterioso impianto sotterraneo (un grande Jonathan Pryce è Russ, il fondatore). Anche il paesaggio è segnato dalla presenza del laboratorio: enormi torri, robot-lavoratori, carcasse arrugginite di attrezzature abbandonate... Le atmosfere sono rarefatte, i dialoghi asciutti, mentre le ambientazioni ricordano i film del regista finlandese Aki Kaurismäki e un po’ quelle sovietiche di “Chernobyl”. In ogni episodio è il confronto tra il Loop e le persone a far nascere l’azione: in poco meno di un’ora il mistero trova la sua “spiegazione” ma i personaggi ritornano e sarebbe un peccato non cogliere tutti i collegamenti saltellando da una puntata all’altra.

Danilo Gallo

Infinity • "Prodigal son"

Il padre, Martin (Michael Sheen), è uno dei più sanguinari serial killer della storia americana, Il figlio, Malcolm (Tom Payne), è un esperto di profilazione criminale che, dopo esse- re stato nell’Fbi, ora lavora per la poli- zia di New York. Su questo dualismo vive “Prodigal son”, bellissimo thriller di cui, dal 26 gennaio con un episodio a settimana, potremo vedere la seconda stagione. Le emozioni non mancheranno già dal primo episodio. Malcolm, infatti, dopo aver aiutato a uscire da un brutto guaio la sorella Ainsley (Halston Sage) deve occuparsi di un caso terrificante: la misteriosa deca- pitazione di una donna... Intanto Martin, a causa della pandemia di coronavirus, viene trasferito in un nuovo carcere. • "The bold type"

Dal 27 gennaio, arriva la quarta stagione della serie che segue le vicende di tre amiche, Jane (Katie Stevens), Kat (Aisha Dee) e Sutton (Meghann Fahy), che lavorano per una rivista di moda. Nelle nuove puntate vedremo soprattutto Kat coinvolta in una serie di complicate relazioni... Un episodio a settimana.

E ci sono anche Now Tv • "Yellowstone 3"

Dal 29 gennaio Kevin Costner torna a vestire i panni di John Dutton nel terzo capitolo di questo bellissimo western contemporaneo. A dare una forte rinfrescata alla storia sarà l’arrivo di ben sei personaggi totalmente inediti. Su Now Tv con due episodi a settimana. Apple Tv+ • "Palmer"

Dal 29 gennaio, in questo film inedito targato Apple Tv+ Justin Timberlake è Eddie Palmer, ex stella del football americano che, dopo 12 anni di carcere, cerca di costruirsi una nuova vita. Lo farà anche grazie all’amicizia improbabile con il piccolo Sam (Ryder Allen). Mediaset Play • "Giortì"

Non c’è modo più sintetico per raccontare la docuserie “Giortì” (che in greco significa “festa”) di quello usato da una delle conduttrici, Giulia De Lellis: «Dietro una grande festa c’è sempre una grande storia». L’influencer e la dama di “Uomini e donne”, Gemma Galgani, ci accompagnano per dieci puntate, prodotte da Fascino PGT e mediaMai, e visibili su Mediaset Play (e Witty.tv), visitando altrettanti compleanni, matrimoni o anniversari. «L’emozione più grande è stata quella di entrare, anche se per poco, nelle vite dei protagonisti di queste celebrazioni» racconta Giulia a Sorrisi. «Gemma e io abbiamo avuto la fortuna di condividere, anche se da totali estranee, uno dei momenti più belli della loro vita». Gemma, quando parla di “Giortì”, ha la voce che le si riempie di emozione: «Abbiamo registrato tutto prima della pandemia e visto oggi sembra incredibile» ci dice. «Mi piace anche perché lì è raccolto quasi tutto quello che adesso ci manca di più, come il contatto umano e il desiderio di celebrare il bello della vita».

Alessandro Alicandri Raiplay • "Tu non sai chi sono io"

Ideata da Alessandro Sortino e Arianna Ciampoli, “Tu non sai chi sono io” è una docuserie di RaiPlay che racconta, in modo ironico ma anche commovente, i giovani e il loro rapporto con gli adulti. Realtà che spesso si ignorano, non comunicano. «I ragazzi anche quando sono a casa non ci sono. Sempre connessi con un altrove che li sottrae alle persone vicine» ci spiega Sortino. «L’idea è stata: costringiamo a raccontarsi attraverso una rivelazione piccola o grande». C’è il ragazzo che svela alla madre di aver fatto parte di una gang, quello che vuol fare il prete e il padre non lo accetta, la “tiktoker” con migliaia di follower ma senza amici. Ogni storia si svolge in 30 minuti: «Abbiamo preso in prestito i linguaggi dei giovani per spingerli a parlare di sé: YouTube, TikTok, i social» spiega Sortino. Per ora sono disponibili otto puntate, altre quattro arriveranno dal 22 febbraio.



Disney+

• "Spider-Man - Maximum Venom"

Se siete dei veri fan di Spider-Man sapete che non esistono solo i tanti film di successo in cui si sono alternati nel ruolo Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Ci sono anche le serie animate. E sono tante. Pensate che la prima risale addirittura al 1967: da allora l'Uomo Ragno ha trovato molte volte spazio in tv all'interno di cartoon sempre più spettacolari e innovativi. L'ultimo, che si puà vedere su Disney+, è nato nel 2017 e si intitola semplicemente "Spider-Man". E, sorpresa, dal 29 gennaio arriva la terza stagione, composta da sei episodi e ribattezzata "Maximum Venom". Un'avventura in cui ritroveremo, accanto al nostro Peter Parker, personaggi Marvel popolarissimi come Groot, Captain Marvel, Thor e Doctor Strange, uniti contro il terribile Venom. TimVision

• "Fabio - Prendere o lasciare"

Dal 31 gennaio, «Il tennis è la mia vita, mi ha permesso di diventare la persona che sono e di creare la famiglia che ho sempre sognato». Parola di Fabio Fognini, uno dei più grandi tennisti italiani di sempre, protagonista di questo esclusivo documentario proposto da TimVision e diretto da Giuseppe Marzo. Il film, lungo 110 minuti, racconta il percorso di riabilitazione dell’atleta dopo l’intervento chirurgico alle caviglie del maggio 2020: dai momenti più bui ai consigli della moglie, Flavia Pennetta.

Previous

Next