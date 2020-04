Cosa guardare in streaming questa settimana: “Tales from the loop” e “Babylon Berlin”

02 Aprile 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Netflix, Amazon Prime Video, Apple Tv+, Now Tv, Dplay Plus e Infinity.



Tales from the loop Simon Stålenhag è un artista svedese diventato celebre per le sue illustrazioni dove inserisce elementi presi dalla fantascienza all’interno di normali paesaggi nordici, portando così la pura fantasia nel mondo reale. Alla sua opera si ispira questa attesissima serie americana di Amazon Prime Video, ambientata in una cittadina che sembra (ma non è) come tutte le altre. Nel sottosuolo, infatti, è stata costruita una macchina avveniristica in grado di svelare ed esplorare i segreti dell’universo. Un esperimento che non può non avere riflessi sulla vita della gente comune. Nel cast di questa serie affascinante e misteriosa c’è Jonathan Pryce, nominato all’Oscar per “I due papi”.

Babylon Berlin Dopo oltre due anni ritorna la serie tedesca ambientata alla fine degli Anni 20 e ispirata ai libri di Volker Kutscher. Nei 12 episodi (uno alla settimana su Now Tv) parte una nuova indagine dell’ispettore Rath: un’attrice è morta sul set...

Home before dark Hilde (Brooklynn Prince) è una bambina che sogna di diventare una giornalista investigativa. Nel paesino in cui si trasferisce con i genitori inizia a indagare su un caso mai risolto. La serie di Apple Tv+ si ispira a una storia vera.

Before we die In questa avvincente serie thriller svedese una poliziotta in crisi (Marie Richardson) indaga sul rapimento di un collega e scopre gli affari sporchi in cui è coinvolto suo figlio. Su Dplay Plus, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Cofee & Kareem Un poliziotto imbranato (Ed Helms) tenta di fare amicizia con il figlio della fidanzata (Taraji P. Henson) svelando, senza volerlo, un piano criminale. Il film è una commedia degli equivoci targata Netflix.

Veronica Mars 4 Finalmente anche in Italia possiamo assistere al ritorno di Veronica Mars (Kristen Bell), la studentessa-detective dell’indimenticabile serie “terminata” nel 2007. Otto nuovi episodi, proposti da Infinity a cadenza settimanale.

Eighth Grade Arriva su Netflix l’acclamato film del 2018, mai uscito in sala in Italia, che racconta i teenager di oggi con grande onestà. Protagonista è Kayla (Elsie Fisher), una ragazzina che non riesce a integrarsi con i coetanei.

