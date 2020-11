Cosa guardare in streaming questa settimana: “The Crown” e “Alex Rider”

Una giovane donna messicana, ex regina dei narcos, cerca di cambiare vita e si trasferisce in Italia con la sua piccola. Ma i cattivi di turno la rintracciano, le rapiscono la figlia e lei, per riaverla, è costretta a tornare a essere la spietata “regina del sud” di un tempo. Questo in poche parole. In realtà la serie tv con protagonista Kate del Castillo è una poderosa macchina di intrattenimento di 123 episodi divisi in due stagioni (qui vi parliamo della seconda). E non c’è un solo istante in cui non si parteggi per l’intrepida Teresa Mendoza, nonostante la scia di sangue che accompagna le sue gesta. Va detto che Teresita, cuore di mamma, “fa le peggio cose” per riavere la sua Sofia (Isabella Sierra). Una bimba di 9 anni che farebbe impallidire un genio della Silicon Valley. E fedele al detto “anche l’occhio vuole la sua parte”, tra i protagonisti c’è Raoul Bova, l’amico italiano di Teresita. Che poi amico si fa per dire... Bello come sempre y habla español! Già perché “La reina del sur” è anche un ottimo esercizio... para practicar el idioma.

«Definire Diana un’icona è riduttivo» ci ha detto la sua interprete Emma Corrin. «C’è molto di più. Ci siamo concentrati sulla sua umanità e sui diversi aspetti della sua personalità, come la passione per la danza e la musica che ascoltava». Incontriamo Diana che ha appena 16 anni e la seguiamo fino ai primi difficili anni di matrimonio con il principe Carlo. «Sapendo come finirà, è interessante vedere come si sviluppa il dramma» ha detto Olivia Colman, che torna a interpretare la regina Elisabetta.

Amazon Prime Video

• "Alex Rider"



Non fatevi ingannare dalla giovane età dei suoi prota- gonisti. In “Alex Rider”, la nuova serie di Prime Video disponibile dal 12 novembre, lo spionaggio è una cosa se- ria. Ispirato ai romanzi di Anthony Horowitz, la serie in otto puntate racconta la sto- ria di uno spensierato studen- te, Alex, al quale viene ucciso lo zio. Il giovane scoprirà poi che sotto le mentite spoglie di un impiegato di banca... zio Ian era un agente segreto.

Il desiderio di vendetta del nipote porterà l’agenzia per la quale lavorava ad assol- darlo per scoprire le ragioni dell’omicidio. «Non è stato facile» ci racconta l’attore protagonista Otto Farrant (23 anni, a sinistra; Alex nel- la serie). «Le prime scene che ho girato entravano già nel vivo della storia, erano le più oscure del primo episodio... poi, invece, mi sono ritrovato a recitare le scene comiche iniziali, immerso tra feste e

guai a scuola: è stata una vera sfida come attore». Sempre con lui c’è lo strampalato mi- gliore amico Tom, interpre- tato da Brenock O’Connor (20; ricordate Olly, il bambino arciere di “Il trono di spade”?). «Credo che non ci sia niente di meglio di una trama così per evadere dallo stress di questi tempi difficili» dice Brenock. «È piena di scene di azione che creano tensione, sì, ma una tensione elettrizzante».

Dal 12 novembre



• “MacGyver”



Come si costruisce una bomba con una pila e due graffette? Chiedetelo ad Angus MacGyver, il più ingegnoso tra gli eroi della tv Anni 80, che per sette stagioni di “MacGyver” (prodotte tra il 1985 e il 1992) ha insegnato a un’intera generazione come fare ”di necessità virtù” per uscire anche dalle trappole più complicate. Prime Video ripropone tutte le sette stagioni originali del telefilm: perfette per un tuffo in un passato in cui non si badava troppo alla plausibilità della storia, ma lo spettacolo era comunque assicurato.