Cosa guardare in streaming questa settimana: “The Eddy” e “Disney Gallery: The Mandalorian”

The Eddy

La musica prende vita in questa miniserie di Netflix ambientata in una Parigi moderna e vibrante. Elliot è un ex pianista jazz che ha aperto un locale chiamato The Eddy, in pericolo a causa degli affari poco puliti del socio Farid. E come se non bastasse, la figlia adolescente Julie ritorna nella sua vita sconvolgendo anche la relazione con la cantante Maja. Atmosfere affascinanti e un cast di nuove star del cinema d’autore arricchiscono questa serie, consigliata a chi ama i musical (le canzoni originali sono firmate da un acclamato autore, Glen Ballard) e in particolare il mondo del jazz. I primi due episodi sono diretti da Damien Chazelle, regista di “La La Land".

Dall’8 maggio