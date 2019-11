Cosa guardare in streaming questa settimana: “The end of the f***ing world 2” e “Solo il diavolo lo sa”

07 Novembre 2019 | 9:30 di Redazione Sorrisi

The end of the f...ing world 2 È diventata un piccolo fenomeno tra i teenager la serie inglese “The end of the f...ing world” (gli asterischi che coprono una “parolaccia” fanno parte del vero titolo, che significa “La fine del... mondo”). Due anni dopo la prima stagione, arrivano su Netflix otto nuovi episodi che riprendono la storia dove l’avevamo lasciata e ci faranno scoprire la verità sull’incerto destino di James. La sua ribelle compagna di fuga Alyssa, invece, dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte e presto sarà messa di fronte a un bivio. La ricetta della serie è originale, tra ironia spietata e lampi di violenza. Non è un prodotto per tutti i gusti, ma di certo non lascia indifferenti.

Dal 5 novembre



Solo il diavolo lo sa Il documentario a puntate di Netflix racconta l’inquietante vera storia di John Demjanjuk, che negli Anni 80 venne accusato di essere un ex soldato nazista, responsabile di migliaia di morti nei campi di concentramento.

Dal 4 novembre



Dublin murders Dai romanzi di Tana French (pubblicati da Mondadori) è tratta questa serie thriller irlandese con Sarah Greene e Killian Scott nei panni di due detective che indagano su uno sconcertante omicidio. La ospita StarzPlay.

Dal 10 novembre



The affair 5 La quinta stagione di “The Affair”, disponibile su Now Tv con due episodi a settimana, sarà anche l’ultima. La serie con Dominic West è cambiata nel corso degli anni, ma chi la segue dall’inizio non potrà perdersi il gran finale.

Dal 5 novembre



Let it snow La nutrita offerta di Netflix dedicata al pubblico degli adolescenti si arricchisce con questo film inedito e “natalizio” in cui una tempesta di neve cambia le vite e i destini di un gruppo di amici in una piccola città.

Dall’8 novembre



Trust me 2 Dopo una prima stagione con Jodie Whittaker (poi passata a “Doctor Who”), nei nuovi episodi della serie ospedaliera inglese facciamo la conoscenza di Jamie (Alfred Enoch), ricoverato dopo essere stato ferito in Siria. Su TimVision.

Dal 5 novembre



Prosciutto e uova verdi Questa serie animata di Netflix si ispira a uno dei più amati e surreali libri per bambini, firmato dal Dr. Seuss nel 1960. Per la tv la storia si complica e i personaggi saranno al centro di un bizzarro viaggio “on the road”.

Dall’8 novembre



