Cosa guardare in streaming questa settimana: “The Expanse” e “The Mandalorian”

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Prime Video, Netflix, Disney+, Apple Tv+ e NowTv.



Prime Video • "The Expanse" Si torna tra le stelle! Sbarca su Prime Video la quinta e penultima stagione di “The Expanse”, la serie fantascientifica basata sui romanzi di James S. A. Corey: i primi tre episodi dal 16 dicembre, gli altri sette a cadenza settimanale. Le tensioni politiche tra la Terra, Marte e gli abitanti della Cintura stanno per esplodere, alla fine della quarta stagione, il terrorista Marco aveva fatto partire diversi asteroidi verso la Terra dopo aver ottenuto da Marte la tecnologia per renderli invisibili ai radar. Nei nuovi episodi scopriremo se il suo attacco andrà effettivamente a segno, con tutte le con seguenze politiche del caso. «Eppure non c’è un vero cattivo perché nessuno si considera malvagio» spiega Naren Shankar, lo showrunner (cioè il responsabile) della serie. «Cerchiamo sempre di mostrare le cose da più prospettive e rendere tutto più realistico: del resto, George Washington per gli inglesi era un terrorista» aggiunge Ty Franck, autore e produttore. «In “The Expanse" la più grande minaccia all'umanità è l'incapacità delle persone di guardarsi a vicenda e considerarsi uguali» dice Steven Strait, che interpreta Holden. «Siamo così impegnati a combatterci l'un l'altro che non vediamo il quadro globale. Penso che una storia come questa possa aiutarci a capire che siamo tutti esseri umani».

Giulia Ausani

Dal 16 dicembre

• "Weekend" Dal 17 dicembre: si vede solo su Prime Video questo thriller tutto italiano in cui quattro amici, isolati in una casa di montagna, devono risolvere un delitto accaduto anni prima. Uno di loro è il colpevole? Dirige il film Riccardo Grandi. • "The Grand Tour: A massive hunt" Dal 18 dicembre: il trio di “The grand tour” (Richard Hammond, James May, Jeremy Clarkson) si ritrova nelle esotiche isole di Réunion e Madagascar a bordo di tre auto sportive. • "El Cid" Dal 18 dicembre, Rodrigo Diaz de Vivar, detto “El Cid”, è un eroe nazionale spagnolo: lo interpreta Jaime Lorente, il Denver di “La casa di carta”, in una spettacolare serie tv ambientata nell’XI secolo.

Netflix • "Song exploder 2"

Dal 15 dicembre torna la docuserie di Netflix, ispirata a un popolare podcast, in cui si racconta la genesi di popolarissime canzoni. Tra gli artisti coinvolti c’è Dua Lipa ma anche i Nine Inch Nails e Natalia Lafourcade. • "Ma Rainey’s Black Bottom" Dal 18 dicembre Viola Davis prenota un Oscar con un film ispirato a una leggenda del blues, Ma Rainey. Al suo fianco c’è Chadwick Boseman, compianto attore di “Black panther”, nel suo ultimo ruolo. • "Natale con uno sconosciuto 2" Dal 18 dicembre, giusto in tempo per Natale, sbarca su Netflix la seconda stagione di questa serie norvegese. Protagonista è ancora Johanne (Ida Elise Broch), qui alle prese con una nuova relazione ma con tanti ostacoli da superare.

Disney+ • "The Mandalorian" Il 18 dicembre si conclude la spettacolare seconda stagione di “The Mandalorian”, la serie ambientata nell’universo di “Star Wars” con Pedro Pascal sotto la pesante armatura del cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin. E sarà un finale che è pronto a sorprenderci, come già avvenuto nei sette episodi trasmessi finora. Perché, diciamolo, Jon Favreau (idea- tore della serie) ci ha davvero messo dentro di tutto, tra citazioni dell’universo espanso di “Guerre stellari” (a partire dal debutto in versione fisica della jedi Ahsoka Tano, già protago- nista della serie a cartoni “Star Wars: The Clone Wars”) a rimandi ad altri classici della fantascienza, con addirittura qualche strizzatina d’occhio ai western di Sergio Leone. Ma adesso l’attenzione è tutta rivolta alle sorti del piccolo Grogu, l’essere della stessa razza del Maestro jedi Yoda che possiede i poteri della Forza. • "Le avventure di Rapunzel 3"

Dal 18 dicembre: se amate il film “Rapunzel” non dovete perdervi la serie con la principessa dai lunghi capelli magici. Ecco la terza stagione. • "On pointe - Sogni in ballo"

Dal 18 dicembre, grazie a questa docuserie si aprono per la prima volta le porte della School of American Ballet di New York: al centro la vita degli allievi (dagli 8 ai 18 anni) che inseguono il sogno di diventare ballerini. • "Beyond the clouds"

Dal 18 dicembre, per chi ha apprezzato il film “Nuvole” (su Disney+ da metà ottobre) arriva uno speciale a episodi che ne racconta la genesi, ispirata a una toccante storia vera.

NowTv • "His dark materials 2"

Dal 21 dicembre torna con la seconda stagione la serie fantasy ispirata ai romanzi di Philip Pullman, dove ritroviamo Lyra (Dafne Keen) ancora al fianco di Lord Asriel nella lotta contro l’Autorità. • "Moonbase 8"

Dal 14 dicembre in Arizona alcuni improbabili astronauti sognano di atterrare sulla nuova stazione lunare appena costruita. Ma forse non sono all’altezza di questo compito... Il lato comico della fantascienza: risate a denti stretti.

Apple Tv+ Consigliati da Sorrisi • "The Morning Show"

A tutti quelli che si svegliano presto e accendono il televisore consiglio la serie di punta di Apple Tv+: “The morning show”, con una splendida Jennifer Aniston che amo dai tempi di “Friends”. L’attrice interpreta Alex, conduttrice di un programma di notizie del mattino, una sorta di “Unomattina” o “Mattino Cinque” realizzato da un network americano. La sua carriera è a rischio quando il suo partner professionale Mitch (Steve Carell) è accusato di molestie nei confronti di colleghe che lavorano dietro le quinte. Lo scandalo influisce negativamente sugli equilibri della redazione, tanto che i vertici del canale pensano di sostituire Alex. Ma lei non ci sta e, con un colpo di teatro, arruola al suo fianco una cronista d’assalto più giovane: Bradley (Reese Whiterspoon). Due donne possono lavorare bene insieme o cercheranno di farsi le scarpe a vicenda? La serie gioca su questo, è un moderno “Eva contro Eva” ai tempi del movimento femminile del “Me too”. Cattivissimo e, proprio per questo, strepitoso.

Giusy Cascio



Disponibile on demand Thriller intricato che gioca con il tempo con un alto livello di spettacolarità, “Tenet” è stato un miracolo in un anno nero per il cinema: quasi un milione di biglietti nelle poche settimane in cui le sale sono rimaste aperte in Italia. Chi se lo fosse perso potrà rimediare dal 15 dicembre, quando il film di Christopher Nolan con John David Washington e Robert Pattinson sarà disponibile per l’acquisto in digitale. Dal 29, poi, si potrà “noleggiare” (anche su Sky Primafila e Infinity).



Dal 15 dicembre il film si può acquistare su Prime Video, Apple Tv, YouYube, Google Play, TimVision, Chili, Rakuten Tv.



