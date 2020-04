Cosa guardare in streaming questa settimana: “The Goldbergs 7” e “Il re leone”

The Goldbergs 7

Non tutti conoscono i Goldberg. Ma chi li ha incontrati non ha più potuto fare a meno di loro. È la famiglia protagonista di una delle serie più spassose degli ultimi anni, “The Goldbergs”, ambientata negli Anni 80 in una cittadina a pochi chilometri da Philadelphia. Ispirata all’infanzia dell’ideatore Adam F. Goldberg (il cui hobby era riprendere con una videocamera le stranezze dei parenti), la serie ci fa fare un tuffo nel passato mescolando alla perfezione risate e buoni sentimenti. Su Infinity il 13 aprile inizia la settima stagione, con episodi settimanali, ma sono presenti anche la quinta e la sesta. Per chi vuole vederla dall’inizio, su Prime Video ci sono le prime cinque stagioni.

