Cosa guardare in streaming questa settimana: “The Home Edit” e “High Fidelity”

The Home Edit - L'arte di riorganizzare la casa

Se i consigli della geniale scrittrice giapponese Marie Kondo non sono abbastanza, ecco arrivare su Netflix un nuovo show che promette di darci una mano a riordinare la nostra casa, dagli armadi... al frigo. Lo conducono Joanna e Clea, due intraprendenti californiane che hanno ideato “The home edit”, un servizio a domicilio attivo in molte città americane, molto richiesto (e piuttosto costoso). Tra i loro clienti ci sono tante celebrità e in questa serie le vedremo rivoluzionare le case di Reese Witherspoon (anche produttrice), Eva Longoria e Khloé Kardashian. Noi, da casa, siamo liberi di prendere appunti...

Dal 9 settembre