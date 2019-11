Cosa guardare in streaming questa settimana: “The Irishman” e “The Report”

The Irishman

I più fortunati l’hanno già visto nelle sale, dove è comparso solo per alcuni giorni. Gli altri lo vedranno su Netflix dal 27 novembre. Stiamo parlando di “The Irishman”, ultimo capolavoro del grande regista Martin Scorsese, già tra i favoriti ai prossimi Oscar. Tenetevi pronti: il film dura tre ore e mezza. Ma non preoccupatevi, sembreranno passare in un baleno grazie al genio di Scorsese e dei suoi tre straordinari interpreti: Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. La storia, peraltro, è del tutto autentica: Frank Sheeran (De Niro), veterano di guerra e killer per la mafia italo-americana, si autoaccusò dell’omicidio del sindacalista Jimmy Hoffa (Pacino). Il film racconta la sua incredibile e malinconica vita.

Dal 27 novembre