Cosa guardare in streaming questa settimana: “The magicians 5” e “The kissing boot 2”

The magicians 5

Ogni saga deve avere un finale ed è arrivato il momento di salutare per sempre “The magicians”, serie che si è conquistata tantissimi fan in tutto il mondo grazie a un mix di fantasy e umorismo nerissimo. Se la premessa è classica (i protagonisti sono gli studenti di un’accademia di magia, simpatici e un po’ sbruffoni) lo svolgimento è imprevedibile, adatto solo a un pubblico adulto (sensualità e violenza non si fanno desiderare). TimVision ospita in esclusiva la quinta e ultima stagione, composta di 13 episodi da circa 45 minuti: iniziata l’8 luglio, proseguirà con una puntata ogni mercoledì fino al gran finale. Chi vuole mettersi in pari trova le prime quattro stagioni anche su Prime Video.

Dall’8 luglio