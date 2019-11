The man in the high castle 4

Immaginate un mondo in cui nazisti e giapponesi hanno vinto la Seconda guerra mondiale, spartendosi poi i territori. Lo fece Philip K. Dick in “La svastica sul sole” nel 1962 e, ispirandosi proprio a quel libro, lo ha fatto questa bella serie di Amazon, di cui il 15 novembre arriva la quarta e ultima stagione. Siamo ormai vicini alla resa dei conti, con la resistenza guidata da Juliana Crain pronta a sfociare in un’autentica ribellione nei confronti dei due imperi ormai in difficoltà. Ma il comandante nazista John Smith è alla ricerca di una via di fuga per i suoi e forse l’ha trovata in un misterioso portale verso un’altra realtà...

Dal 15 novembre