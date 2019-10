Cosa guardare in streaming questa settimana: “The morning show” e “Jack Ryan 2”

Apple Tv+

Il 1° novembre arriva il servizio streaming di Apple. Si chiama “Apple Tv+”. Funziona tramite app per dispositivi Apple (iPhone, iPad, Apple Tv, iPod Touch, Mac) o collegandosi al sito tv.apple.com. Il costo è di 4,99 euro al mese e include solo serie originali Apple: “The morning show” con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, in una serie ambientata negli studi (e dietro le quinte) di uno show tv del mattino; “Dickinson” è la biografia della poetessa Emily, interpretata da Hailee Steinfeld; “See” con Jason Momoa mostra un mondo post apocalittico popolato solo da ciechi; “For all mankind” immagina cosa sarebbe successo se sulla Luna fossero arrivati i sovietici. Per i ragazzi ci sono le avventure di “Lo scrittore fantasma”; “Snoopy nello spazio” ed “Helpsters” sono invece dedicati ai bimbi.

Dal 1° novembre