Cosa guardare in streaming questa settimana: “The Old Guard” e “Little fires everywhere”

The Old Guard

Voi non lo sapete, ma da migliaia di anni opera nell’ombra un gruppo di guerrieri immortali che interviene nei momenti in cui l’umanità è più a rischio. Ma nel mondo di oggi, in cui sparire è diventato sempre più difficile, è la loro esistenza a essere messa a repentaglio. È questa la bizzarra ma curiosa premessa del film di Netflix “The old guard” (cioè “La vecchia guardia”), ispirato a un fumetto, che può vantare un cast internazionale. Se la star assoluta è Charlize Theron (che ne è anche produttrice) al suo fianco troviamo il danese Marwan Kenzari, il belga Matthias Schoenaerts ma soprattutto il nostro Luca Marinelli al suo debutto in un film americano.

Dal 10 luglio



