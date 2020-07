Cosa guardare in streaming questa settimana: “The umbrella academy 2” e “Last Chance U 5”

The umbrella academy 2

Risale a un anno e mezzo fa il debutto su Netflix di “The Umbrella Academy”, serie ispirata all’omonimo fumetto che ha ottenuto un’ottima accoglienza anche tra gli esigenti appassionati del genere. Al centro, una bizzarra famiglia di supereroi formata da sei fratelli dalle abilità straordinarie che si ritrovano dopo anni per salvare il mondo da un’imminente Apocalisse. Il colpo di scena finale della prima stagione (che non vi riveliamo) ha sparigliato le carte e i membri della Umbrella Academy dovranno fare di tutto per incontrarsi e terminare la missione.

Dal 31 luglio