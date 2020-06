Cosa guardare in streaming questa settimana: “Tredici 4” e “Dear…”

04 Giugno 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, NowTv, Apple Tv+, DPlay Plus e Infinity.



Tredici 4 “Tredici” è stata una delle serie più discusse della storia di Netflix, per via di una prima stagione che mostrava senza censure le conseguenze della cultura del bullismo sulla psiche dei giovani americani. Con il passare degli anni, però, è cambiata molto e nella terza stagione, abbandonato il caso di Hannah (una ragazza che aveva lasciato “in eredità” delle accusatorie cassette prima di togliersi la vita), ci si era concentrati su nuovi misteri e su un omicidio da risolvere. La quarta, in arrivo su Netflix il 5 giugno, racconta l’ultimo anno dei protagonisti al liceo Liberty High e sarà proprio quella conclusiva. Speriamo che ci vengano date tutte le risposte che ancora attendiamo...

Dal 5 giugno



Dear... Stevie Wonder è una una delle dieci star che si raccontano, attraverso delle lettere spedite loro dai fan, in questa docuserie creata dal premiato autore R.J. Cutler per Apple Tv+. Tra gli altri, Spike Lee e Oprah Winfrey.

Dal 5 giugno



El presidente Lo scandalo “Fifa Gate” che nel 2015 travolse il mondo del calcio è al centro della serie di Prime Video ideata da Armando Bo (Oscar per la sceneggiatura di “Birdman”). Andrés Parra è il corrotto dirigente cileno Sergio Jadue.

Dal 5 giugno



Civiltà perdute Nella docuserie di National Geographic, ora ospitata da Disney+, lo scienziato ed esploratore Albert Lin ci porta alla scoperta dei siti archeologici più affascinanti del pianeta, con l’aiuto di tecnologie all’avanguardia.

Dal 5 giugno



Agents of Shield 7 È arrivata alla stagione finale la più sorprendente delle serie targate Marvel, capace di reinventarsi di anno in anno. Negli ultimi 13 episodi (su Now Tv a cadenza settimanale) vedremo il nostro team di eroi tornare indietro nel tempo...

Dal 5 giugno



Birds of prey Sbarca su Infinity il film con Margot Robbie nei panni della ribelle Harley Quinn, ex fidanzata del Joker. Un film-fumetto al femminile, scorrettissimo e scatenato. Anche in risoluzione 4K, per chi ha un tv compatibile.

Dal 4 giugno



Resistance Per il ciclo “Walter presents” arriva su Dplay Plus questo affascinante dramma storico francese liberamente ispirato a un’impresa della Resistenza durante l’occupazione nazista. La serie è proposta in francese con sottotitoli in italiano.

Dal 1° giugno



Previous

Next