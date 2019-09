Cosa guardare in streaming questa settimana: “Unbelievable” e “Riverdale 3”

Unbelievable

Quando la studentessa Marie Adler denuncia di essere stata violentata da uno sconosciuto, la sua vita cambia per sempre. Non solo per l’esperienza traumatica, ma anche perché la polizia non le crede: non ci sono testimoni né prove e il suo racconto è pieno di incongruenze. Così Marie viene accusata di essersi inventata tutto. Le due investigatrici assegnate al caso, però, scoprono una verità inaspettata. Farà discutere, anche perché ispirata a fatti reali, “Unbelievable” (cioè “incredibile”), miniserie di Netflix in otto episodi creata da Susannah Grant (sceneggiatrice di “Erin Brockovich”) che affronta temi delicati con un taglio da thriller e un punto di vista diverso dal solito. Prestigioso il cast: le detective sono Toni Collette (premiata con l’Emmy per “United States of Tara”) e Merritt Wever (due Emmy per “Nurse Jackie” e “Godless”).

Dal 13 settembre