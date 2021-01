Cosa guardare in streaming questa settimana: “Wanda Vision” e “Disincanto”

14 Gennaio 2021 | 10:43 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Disney+, Netflix, NowTv, Prime Video, Discovery+ e Aplle Tv+.



Disney+ • "Wanda Vision" Da una parte, l’universo pop, frenetico e coloratissimo dei supereroi Marvel. Dall’altra, le classiche sitcom statunitensi degli Anni 50. Possono esistere due riferimenti più lontani? La risposta giusta sarebbe no, eppure questi due mondi sono pronti a diventare uno solo grazie a “WandaVision”, la nuova serie in arrivo il 15 gennaio su Disney+. Il titolo è legato ai nomi dei due personaggi principali: Wanda Maximoff (ovvero la supereroina Scarlet Witch) e Vision, l’androide con cui ha una relazione, interpretati, rispettivamente, da Elizabeth Olsen e Paul Bettany, che già avevano indossato i loro costumi in diversi film della saga degli Avengers. Il legame con le pellicole è stretto: “WandaVision” è ambientato dopo gli eventi raccontati in “Avengers: Endgame” ed è incentrato sulla vita di coppia dei due supereroi, che si sono ritirati in una zona residenziale della provincia statunitense. Proprio la vita domestica, raccontata come in una classica sitcom in bianco e nero, è uno degli elementi fondanti della serie, che però non si esaurisce nella semplice routine quotidiana: “WandaVision”, come scoprirete presto, è un mix di generi differenti, ricco di citazioni e rimandi a più di mezzo secolo di tradizione seriale statunitense. Le vicende narrate si inseriscono nel Marvel Cinematic Universe, l’ambizioso progetto legato ai supereroi Marvel, sempre più a cavallo tra tv e cinema: “WandaVision” infatti è solo la prima di otto serie che vedremo su Disney+ entro il 2022 e che renderanno ancora più denso e stratificato il racconto dell’universo Marvel.

Marco Villa

• "Marvel 616" Si tratta di una docuserie che ricostruisce in dettaglio la storia del rapporto tra i personaggi più amati della Marvel e la cultura pop. Una stagione, otto episodi. • "Hero project" È un'altra docuserie di cui però sono protagonisti degli eroi veri: alcuni giovani che si impegnano per migliorare la vita dei meno fortunati. Una stagione, 20 episodi. • "Inhumans"



Al centro troviamo la famiglia dei cosiddetti “Inumani”. Tutti i membri sono stati cacciati dalla loro città, Attilan, e ora sono dispersi alle Hawaii. Una stagione, otto episodi. • "Marvel: 75 anni da pulp a pop!"



Un documentario del 2014 che in 41 minuti celebra i 75 anni della Marvel. Si parte dal 1939, quando si chiamava Timely Comics.

Netflix • "Disincanto" Era una bella scommessa per il papà dei “Simpson” e di “Futurama”: riuscire a imporsi con una serie animata con il suo stile inimitabile ma senza sfigurare di fronte a due cartoon così popolari. Ci è davvero riuscito con "Disincanto", che dal 15 gennaio si amplia con i 10 episodi della terza stagione. Protagonisti, come sempre, sono la principessa Bean, l'elfo Elfo e il demone Luci, alle prese con avventure surreali e imprevedibili. Abbiamo lasciato questi tre anti-eroi, alla fine della seconda stagione, a un passo dalla morte: a salvarli è stato il misterioso intervento di Dagmar, la madre di Bean, che credevano morta. Cosa ci fa, invece, a capo di un esercito di elfi? Avremo presto le risposte...

• "Outside the wire"

Dal 15 gennaio, in un cupo futuro, un pilota di droni (Damson Idris) e un androide si devono alleare per fermare un attacco nucleare. Un film con un mix esplosivo di guerra, azione e fantascienza. • "Bling Empire"



Dal 15 gennaio, questo nuovo reality show di Netflix segue le vite incredibili delle persone di origine asiatica più ricche di Los Angeles, tra abiti sfavillanti e feste sontuose. • "Night Stalker"



Dal 13 gennaio, per chi ama il genere “true crime”, ecco una nuova miniserie su due poliziotti a caccia di un serial killer nella Los Angeles del 1985. Ed è tutto vero.

• "Sanpa"



La serie del momento su Netflix è "Sanpa", documentario in cinque puntate su Vincenzo Muccioli (1934-1995), fondatore della comunità di San Patrignano. «Evitiamo qualunque tipo di pregiudizio: vogliamo vedere la storia com’è, perché non è mai stata raccontata per intero in tutte le sue sfaccettature» spiega uno degli autori, Carlo Gabardini. «La gestazione della serie è durata più di due anni: uno per studiare tutti i materiali e i documenti, e uno per realizzarla».

NowTv • "A discovery of witches"



Lei è una studiosa appassionata di alchimia, ma in realtà è una strega. Lui è un genetista, ma è anche un vampiro millenario. La storia d’amore impossibile tra Diana (Teresa Palmer) e Matthew (Matthew Goode) è al centro di questa serie che torna su Now Tv con la seconda stagione. Nei dieci nuovi episodi ritroveremo i due protagonisti nascosti nella Londra del ‘500, in seguito al loro turbolento viaggio nel tempo. Cercheranno in tutti i modi di tornare nel presente, ma non prima di essersi scontrati con il patrigno di Matthew, capo della Congregazione dei vampiri.

Dal 16 gennaio • "Baghdad Central"



Dal 18 gennaio alle 21.15, nell’Iraq del 2003, un ex poliziotto si mette sulle tracce della figlia scomparsa (Leem Lubany) ma viene catturato per errore dalle truppe americane. Sei episodi a cadenza settimanale. • "I delitti del BarLume"



Sono due i nuovi appuntamenti con le storie del “BarLume” ispirate ai romanzi di Marco Malvaldi: il primo, “Mare forza quattro”, è già disponibile; “Tana liberi tutti” è in arrivo il 18 gennaio dalle 21.15. Consigliato da Sorrisi • "Penny Dreadful"



Ho adorato le tre stagioni di “Penny dreadful”, serie che prende il nome dalle pubblicazioni horror da un penny destinate al proletariato dell’Inghilterra dell’Ottocento. Le ho amate per infinite ragioni. Perché c’è una straordinaria Eva Green (è Miss Ives), un talento enorme che... nemmeno la sua bellezza riesce a oscurare! Ci sono i personaggi dell’orrore che hanno popolato la mia infanzia, dal dottor Frankenstein con la sua creatura all’Uomo Lupo e a Dracula. Ci sono le forze del bene in lotta con il male, anche se la distinzione non è così netta. Ci sono le paure irrazionali che solo nei racconti di Lovecraft riescono a prendere forma, oltre che nei nostri peggiori incubi. C’è un’ambientazione gotica che toglie il fiato e stordisce occhi e mente. C’è la musica di Abel Korzeniowski capace di esaltare la carica emotiva della storia, così complessa da toccare le corde più profonde e avere diverse chiavi di lettura. La mia è che in fondo si racconta di un amore impossibile tra due creature tormentate dai loro mostri interiori. Un amore sublime, che non finisce nemmeno nel sacrificio supremo.

Solange Savagnone

E ci sono anche Prime Video • "One night in Miami"



Dal 15 gennaio, acclamato alla Mostra di Venezia, il film immagina l’incontro tra il pugile Muhammad Ali, Malcolm X, il cantante Sam Cooke e il giocatore di football Jim Brown in un motel nel 1964. Dirige Regina King, la protagonista di “Watchmen”. Discovery+ • "Matrimonio a prima vista Italia"



È un programma amato dai più romantici che credono non solo al destino ma anche alla scienza capace di trovare due sconosciuti che “legano” perfettamente tra loro, al punto da diventare marito e moglie in un divertente esperimento sociale. Dal 19 gennaio su Discovery+ torna “Matrimonio a prima vista Italia” e anche stavolta i tre esperti del reality (il sociolo- go Mario Abis, la sessuologa Nada Loffredi e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini) selezioneranno tra centinaia di candidati in cerca dell’anima gemella sei persone che formeranno tre coppie di sposi a cui ci affezioneremo. Dopo cinque settimane di convivenza, dovranno decidere se restare insieme o divorziare. «Paradossalmente con la pandemia, mentre nascono tante storie tra sconosciuti online, il nostro format dove uomini e donne si sposano “al buio” diventa una chance protetta, fra tamponi e altre precauzioni sanitarie, per conoscersi davvero» dice Quattrini. «In questa edizione ci aspettano tante novità sulle dinamiche di coppia e sul nostro ruolo di supporto agli sposi. Ma il cuore dello show resta la voglia di mettersi in gioco per trovare il grande amore, proprio come nelle favole».

Giusy Cascio Apple Tv+ • "Servant 2" Dal 15 gennaio sbarca su Apple Tv+ con 10 nuovi episodi (a cadenza settimanale) la seconda stagione della serie-rivelazione prodotta da M. Night Shyamalan. La storia della famiglia Turner e della misteriosa babysitter Leanne prenderà una piega ancora più soprannaturale.

