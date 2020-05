Cosa guardare in streaming questa settimana: “What we do in the shadows 2” e “Space Force”

What we do in the shadows 2

Siamo pronti per tornare a Staten Island per incontrare di nuovo i personaggi di “What we do in the shadows”, una delle più originali serie degli ultimi anni che mescola commedia e horror nel raccontare le vicende di alcuni vampiri costretti a vivere nell’America di oggi. La particolarità della serie, oltre all’umorismo caustico e scorretto, sta anche nel suo stile: è girata come un finto documentario sulla vita di questi bizzarri vampiri. Tra tutti spiccano Nadja, ossessionata da un antico amore, e Colin, che si nutre dell’energia degli esseri umani annoiandoli a morte. Now Tv presenta due episodi della seconda stagione ogni settimana.

Dal 27 maggio