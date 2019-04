Chambers

La vita della giovane Sasha cambia per sempre il giorno in cui ha un attacco di cuore. Sopravvissuta grazie a un trapianto, Sasha si informa sull’identità della donatrice, entrando in contatto con i suoi genitori, Nancy (Uma Thurman) e Ben (Tony Goldwin, il Fitz di “Scandal”). Che la accolgono a braccia aperte, offrendole persino delle nuove opportunità economiche. Ma dietro alla loro gentilezza si nascondono dei cupi segreti? Quando Sasha inizia ad avere delle visioni inquietanti, parte alla ricerca della verità. Si astengano gli impressionabili da questa serie di Netflix, piena di immagini crude e spaventi horror. Si accomodi, invece, chi stava aspettando proprio un nuovo incubo capace di tenerlo incollato alla poltrona per 10 episodi con i suoi colpi di scena.

Dal 26 aprile