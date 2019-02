Nel 1989 43 bambini nascono senza preavviso, in circostanze misteriose, dotati di poteri incredibili. In sei vengono adottati da un milionario che crea una scuola tutta per loro, ma il progetto si arena dopo qualche anno. Diventati adulti, si ritrovano a indagare sulla morte del padre adottivo. C’è chi ha una forza sovrumana, chi parla coi morti, chi manipola la realtà, chi viaggia nel tempo... Tratta da un acclamato fumetto, la serie vorrebbe rinnovare le storie di supereroi con un mix di ironia, stile, inquietudine e violenza. Dal 15 febbraio

E inoltre, abbiamo studiato i cataloghi e vi consigliamo di riscoprire...

The Bold Type

È sbarcata su Prime Video la prima stagione di questa serie incentrata su tre ragazze che lavorano per una rivista. Una storia tutta al femminile che riesce però ad aggirare i cliché. E le tre attrici sono bravissime.



Pose

Porta la firma di Ryan Murphy (“Glee”, “American horror story”) questo travolgente affresco che racconta la vera New York degli Anni 80, senza peli sulla lingua. Era inedita in Italia, ora la ospita Netflix.



Thicker than water

Tre fratelli che si erano persi di vista ereditano un albergo ma a una condizione: devono viverci e tenerlo aperto per un’ultima stagione. La serie svedese si vede gratis su dplay.com in lingua originale con sottotitoli.