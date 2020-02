Hunters

New York, 1977. Dopo l’omicidio della nonna, una donna che era sopravvissuta ai campi di concentramento, il giovane Jonah viene contattato dal misterioso Meyer Offerman. Che gli rivela di essere il capo dei “cacciatori”, un eterogeneo team il cui scopo è trovare i nazisti che si nascondono tra la gente comune e che cospirano per fondare un quarto Reich negli Stati Uniti. Prodotta dal regista Jordan Peele (quello di “Scappa - Get out” e “Noi”), questa ambiziosa serie di Amazon si fa notare soprattutto per la presenza nel cast di un gigante come Al Pacino, ma è da non perdere anche per la ricostruzione storica e un ritmo che non lascia scampo.

Dal 21 febbraio