Cosa vedere in streaming questa settimana: “Sex Education 2” e “Grace and Frankie 6”

Sex education 2

Al terzo posto nella classifica delle serie tv di Netflix più viste in Italia nel 2019, “Sex education” ritorna con una seconda stagione. Si tratta della disincantata commedia in cui Otis (Asa Butterfield), liceale e figlio di una sessuologa (Gillian Anderson), mette in piedi un servizio di consulenza per problemi sentimentali e sessuali con cui aiuta i compagni, a partire dal suo amico Eric (Ncuti Gatwa). In questo secondo capitolo, subito un tema scottante: un’epidemia di clamidia ha colpito l’istituto. Segno che c’è da lavorare sul fronte della contraccezione. Intanto arrivano tre nuovi studenti: Viv (Chinenye Ezeudu), Rahim (Sami Outalbali) e Isaac (George Robinson).

dal 17 gennaio