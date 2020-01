Cosa vedere in streaming questa settimana: “Star Trek: Picard” e “Le terrificanti avventure di Sabrina 3”

Star trek: Picard

A 18 anni dal film “Star Trek - La nemesi”, rientra nella nostra vita una delle figure più popolari della grande saga di fantascienza. Si tratta di Jean-Luc Picard, ex capitano della Flotta stellare. Il personaggio, protagonista della serie degli Anni 90 “Star Trek: The Next Generation” e poi di ben quattro film, torna grazie ad Amazon, che ha convinto sir Patrick Stewart a riprendere lo storico ruolo. Nei 10 episodi di “Star Trek: Picard” (proposti a cadenza settimanale su Prime Video) lo ritroviamo “in pensione”, ancora traumatizzato dalla morte dell’amico Data. Ma il grido d’aiuto della giovane Dahj lo farà tornare in volo. Per i fan sarà un ritorno davvero emozionante.

Dal 24 gennaio