Cosa vedere in streaming questa settimana: “Storia di un matrimonio” e “La fantastica signora Maisel”

Definito da molti il “Kramer contro Kramer” del nuovo millennio, questo film potrebbe fare il pieno di premi ai prossimi Oscar. “Storia di un matrimonio”, presentato alla Mostra di Venezia e già acclamato dalla critica mondiale come uno dei più belli dell’anno, racconta la storia dolorosa di una famiglia che va in frantumi dopo la fine di un amore, quello tra Nicole (Scarlett Johansson) e il marito Charlie (Adam Driver). Una storia toccante e dolorosa, ispirata al bravissimo regista Noah Baumbach dal suo divorzio dall’attrice Jennifer Jason Leigh. Dopo una breve comparsa in alcune sale italiane, il film arriva su Netflix il 6 dicembre. Dal 6 dicembre

L’attesissima terza stagione dell’acclamata serie con Rachel Brosnahan sbarca su Prime Video in lingua originale con sottotitoli. Negli otto nuovi episodi, Midge parte per un tour con il suo show comico. Dal 6 dicembre

Ian Somerhalder, il Damon di “The vampire diaries”, è il dottor Luther Swann in questa nuova serie horror di Netflix , tratta da un fumetto, in cui un’epidemia fa scoppiare una guerra tra umani e vampiri. Dal 5 dicembre

Torna su Dplay Plus il geniale killer interpretato da Tony Dalton nella serie messicana proposta in lingua originale con sottotitoli. Nella terza stagione Avila è ormai diventato il “boss dei boss” ma il passato lo tormenta. Dal 1° dicembre

Il cardellino

Il film con Nicole Kidman tratto dal best seller di Donna Tartt non uscirà nelle sale, ma si vedrà soltanto in digitale sui servizi “on demand” come Chili. Un ragazzino sopravvissuto a un attentato trova conforto in un quadro.

Dal 6 dicembre