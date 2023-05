“Costiera”, la nuova serie Original italiana di Prime Video

Annunciato il thriller internazionale ambientato sulla Costiera Amalfitana, in arrivo nel 2024 Nicole Morganti Credit: © Getty Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

È stata annunciata "Costiera", nuova serie Original italiana di Prime Video, la cui produzione comincerà nell’estate 2023. Con un protagonista enigmatico alla guida di un cast internazionale di cui non sono ancora stati rivelati gli interpreti e una trama avvincente, il thriller sarà girato in inglese sulla Costiera Amalfitana.

La serie action-drama, sarà diretta da Adam Bernstein, vincitore di un premio Emmy per “30 Rock”, nominato per “Fargo” e regista di tanti altri titoli famosi come “Breaking Bad”, “ Scrubs”, “Masters of Sex”, “Californication”, “Better Call Saul”, “Orange is the New Black”, “Shameless”. Scritta da Elena Bucaccio (responsabile editoriale di Lux Vide) e Francesco Arlanch, è co-prodotta da Amazon Studios e da Luca Bernabei per Lux Vide (una società del gruppo Fremantle).

«Costiera trasporterà i nostri spettatori in Costiera Amalfitana, dove tutto può sembrare perfetto, ma non tutto è come appare, e non vedo l'ora. Il team Original italiano, guidato da Nicole Morganti, ha realizzato quello che promette di essere uno show eccezionale oltre aver creato un accordo rivoluzionario per una produzione italiana» ha detto James Farrell, VP Local Originals, Amazon Studios.

«Sono davvero elettrizzato per Costiera, un progetto high-concept che abbiamo sviluppato internamente fin dall'inizio, con i due autori Elena Bucaccio e Francesco Arlanch – ha aggiunto Luca Bernabei, CEO e produttore di Lux Vide – L'appeal internazionale della serie sottolinea la portata globale delle nostre produzioni. Siamo convinti che questo ambizioso titolo sarà il punto più alto della nostra esperienza collettiva e ci consentirà di continuare a mostrare l'Italia e il nostro stile di vita al mondo, questa volta attraverso un'avvincente storia italiana contemporanea ambientata in un contesto lussuoso».

La trama

Daniel De Luca, un ex marine italo-americano si occupa di risolvere problemi in uno dei più esclusivi hotel del mondo, a Positano. Daniel, o DD come è conosciuto da tutti, aiuta facoltosi turisti a tirarsi fuori dai guai e a tornare a casa da questo angolo di paradiso terrestre dove vive come ospite del proprietario – perché Daniel è stato l'unico a intravedere fugacemente il volto dell'uomo che potrebbe avere rapito sua figlia ed è quindi l'unico in grado di dargli la caccia.