“Coyote”: cast, trama e immagini della serie Sky

Michael Chicklis ritorna con un action drama ambientato nella frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti. Su Sky Investigation e in streaming su Now Coyote







Una storia attuale, drammatica e intensa, ambientata nella fragile frontiera tra la California del sud e il Messico, dove le sempre più dure politiche sull’immigrazione hanno un riscontro con la realtà. È quella raccontata da Coyote, una nuova serie “action drama”, in prima visione dal 5 settembre alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su Now.

Coyote segna il ritorno sul piccolo schermo di Michael Chiklis (The Shield, American Horror Story: Freak Show e Gotham), protagonista della serie accompagnato da Juan Pablo Raba (Un uomo sopra la legge) e Adriana Paz (Tijuana Bible).

La Trama

Dopo 32 anni di servizio, Ben Clemens (Michael Chiklis), un ex agente della "Customs and Border Protection Agency” (la polizia di frontiera degli Stati Uniti d'America), è costretto a rivalutare le sue convinzioni sull'immigrazione illegale quando si ritrova ad aiutare una giovane donna incinta che sta cercando in tutti i modi di scappare da uno spietato cartello messicano. Coinvolto in un viaggio pericoloso a cavallo tra la vita e la morte, Ben, ora dall’altra parte della barricata, si rende conto in prima persona che il mondo il più delle volte non si divide in maniera netta in ciò che è bianco e ciò che è nero, ma che le sfumature sono possibili. Cosa particolarmente vera soprattutto in quella zona di confine così particolare e delicata dove non sempre ciò che è legale e ciò che è giusto coincidono.