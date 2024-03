“Crash landing on you”, una storia d’amore tra Corea del Nord e del Sud. Da vedere su Netflix

Una ricca imprenditrice sudcoreana e un affascinante ufficiale nordcoreano Barbara Mosconi







La storia di “Crash landing on you” è quella classica di Giulietta e Romeo. Solo che qui, invece di Capuleti e Montecchi, ci sono Corea del Nord e Corea del Sud, due stati separati e non comunicanti dalla fine della Seconda guerra mondiale. Lei, Yoon Se-ri (Son Ye-jin), è una ricca imprenditrice sudcoreana che, per un destino meteorologicamente avverso, viene trascinata con il parapendio al di là del 38° parallelo e atterra fra le braccia di un affascinante ufficiale nordcoreano, Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin).

Tra spionaggio, fughe rocambolesche, sparatorie e ferimenti, lotte fratricide fra avidi eredi e altre innumerevoli (e divertenti) complicazioni, tornare a casa non sarà semplice e forse neanche impellente. E poi c’è l’amore, che nelle serie coreane è un’estenuante corrispondenza di sguardi, qualche abbraccio e pochi baci in 16 puntate. Mentre il “destino” tira le fila di tutto. Anche del set: i due bellissimi attori protagonisti, infatti, si sono a loro volta innamorati e sposati.