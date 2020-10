“Criminal Minds”: dal 24 ottobre su Raidue l’ultima stagione

L’apprezzata serie americana che torna in seconda serata per la sua 15ª e ultima stagione

23 Ottobre 2020 | 8:42 di Antonio De Felice

Dal 2005 danno la caccia a malviventi e serial killer, tracciandone il profilo psicologico, cercando di anticiparne le mosse per poterli scoprire e acciuffare. Sono gli agenti della squadra speciale dell’FBI di "Criminal Minds", l’apprezzata serie americana che torna su Raidue in seconda serata dal 24 ottobre per la sua 15ª e ultima stagione.

In buona parte dei 10 episodi in programma, l’incubo di David Rossi (Joe Mantegna, in primo piano nella foto sopra), il supervisore del team, è ancora Everett Lynch (Michael Mosley), uno psicopatico narcisista e trasformista (per questo soprannominato “Camaleonte”), capace di nascondersi tra la folla, riuscendo spesso a sfuggire alla cattura, e che prende di mira le donne a causa di traumi subiti da bambino.

E per la puntata finale di uno dei serial più longevi degli ultimi tempi ci sono anche i ricordi dei personaggi che hanno animato per cinque lustri le indagini e la sensazione che non si stia celebrando un addio ma solo un arrivederci.