Crimini e serie tv: 7 storie vere

Incredibile, per la polizia locale, è la storia esposta da una diciottenne (Kaitlyn Dever) con diversi problemi nel suo passato: sarebbe stata violentata da un uomo mascherato introdottosi in casa sua in un momento in cui lei era sola. Non ritenendola un'accusatrice credibile, i poliziotti arrivano a denunciarla per falsa testimonianza. Nel frattempo, però, in altre città degli Stati Uniti due detective (Toni Collette e Merritt Wever) stanno indagando su casi di stupro le cui modalità sono affini a quelle raccontate dalla ragazza. Tratta da un articolo premio Pulitzer, e firmata dall'autrice di "Erin Brockovich", è una radiografia lucida e dolorosa delle falle del sistema e dell'investigazione che ha cambiato radicalmente l'approccio della polizia statunitense ai casi di violenza sessuale.

Su Netflix