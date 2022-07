Crimini reali: 7 serie tv tratte da storie vere da vedere in streaming

Ha dell'incredibile la storia di Elizabeth Holmes che lasciò gli studi universitari per lanciarsi in una start-up che avrebbe dovuto cambiare per sempre il volto della sanità mondiale e rendere più rapidamente fruibili i risultati di un'analisi del sangue. La giovane donna (interpretata in questa recentissima miniserie da Amanda Seyfried) divenne un personaggio pubblico ammirato, la sua Theranos ricevette investimenti milionari, per poi rivelarsi un'enorme truffa che la portò a una condanna in tribunale e al rischio (ancora esistente) di vent'anni di carcere.

Su Disney+