“Cristóbal Balenciaga”, vita di un genio della moda nella Ville Lumière

Arriva su Disney+ una serie per chi ama vestiti, scarpe e creatività Alberto San Juan è Cristóbal Balenciaga Credit: © Disney+







Si fa un tuffo negli Anni 30 guardando “Cristóbal Balenciaga”, serie in arrivo su Disney+ dal 19 gennaio. Si racconta appunto la storia di Cristóbal Balenciaga (Alberto San Juan), creatore della casa di moda che porta tuttora il suo nome, iniziando dalla sua prima sfilata a Parigi nel 1937, arrivato qui dopo aver avuto un grande successo nella natia Spagna e aver vestito anche i Reali.

Parigi non è la stessa cosa: i “concorrenti” sono tanti, Gabrielle Chanel e Christian Dior in testa. Ma Cristóbal Balenciaga continua a disegnare abiti scultorei (scelti da attrici come Audrey Hepburn) e progressivamente inizia a snellire le forme dei vestiti. E se le sue idee nella moda sono chiare, la vita privata e le relazioni personali sono ambiti più agitati...