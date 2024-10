“Cruel Intentions”, ecco la serie per Gen Z del film cult Anni 90

La serie tratta dal film con Sarah Michelle Gellar e Ryan Philippe ora parla alla Generazione Z. A novembre su Prime Video Da sinistra: Cece Carroway (Sara Silva), Caroline Merteuil (Sarah Catherine Hook) e Lucien Belmont (Zac Burgess) in una scena di "Cruel Intentions". Credits: Jasper Savage/Prime Video. Credit: © Jasper Savage/Prime Video. Paolo Di Lorenzo







«La prima regola è non innamorarsi». Questo fu lo slogan con cui, venticinque anni fa, approdò al cinema "Cruel Intentions", film cult liberamente ispirato al romanzo "Le relazioni pericolose" di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos. Il film consolidò il successo di Sarah Michelle Gellar e Ryan Philippe che si conobbero su quel set e finirono per sposarsi pochi mesi dopo. Tra le tante memorabili canzoni della colonna sonora non possiamo non citare "Bittersweet Symphony" di Richard Ashcroft, protagonista della sequenza finale da brividi.

Il mondo di oggi è ben diverso da quello del 1999, l'anno in cui il film debuttò. Prime Video lo sa bene, ed è per questa ragione che da tempo cercava di riportare la storia dei fratellastri Kathryn Merteuil e Sebastian Valmont sullo schermo. Manca poco e finalmente scopriremo il risultato di questa operazione nostalgia con protagonista la Generazione Z.

La trama

Dimenticate il liceo Manchester Prep di Manhattan, ambientazione del film originale. Stavolta l'azione si sposta all'università, più precisamente al Manchester College nei pressi di Washington D.C.. Qui la reputazione è tutto e le confraternite sono modelli di riferimento a cui gli studenti privilegiati ambiscono spudoratamente. In particolare due spietati fratellastri, Caroline Merteuil (Sarah Catherine Hook) e Lucien Belmont (Zac Burgess), sono disposti a qualsiasi cosa pur di rimanere in cima alla spietata gerarchia sociale.

Dopo che un brutale incidente minaccia l'intero sistema delle confraternite, Lucien e Caroline faranno tutto il necessario per preservare il loro potere e la loro reputazione, anche se questo significa dover sedurre Annie Grover (Savannah Lee Smith), la figlia del Vicepresidente degli Stati Uniti. Cuori saranno spezzati, alleanze saranno messe alla prova e segreti verranno svelati in questa moderna corte reale che è il Manchester College.

Il cast

Capitanato da Sarah Catherine Hook, Zac Burgess e Savannah Lee Smith nei panni dei tre protagonistil il cast include Sara Silva (CeCe Carroway), John Harlan Kim (Blaise Powell), Khobe Clarke (Scott Russell), Sean Patrick Thomas (il professor Hank Chadwick), Brooke Lena Johnson (Beatrice Worth), Laura Benanti (Claudia Merteuil, madre di Caroline) Jon Tenney (il membro del Congresso Russell). Nel corso della prima stagione vediamo anche Claire Forlani, Nikki Crawford, Isabella Tagliati e Zeke Goodman.

Quando esce

Abbiamo una buona notizia per chi ama le scorpacciate seriali: Prime Video ha annunciato che gli otto episodi che compongono la prima stagione saranno tutti disponibili a partire dal 21 novembre. Sara Goodman e Phoebe Fisher sono le autrici nonché le produttrici esecutive della serie. Le due hanno già lavorato a un altro illustre adattamento di un film cult Anni 90, sempre per Prime Video: la serie tv tratta da "So cos'hai fatto", distribuita nel 2021 e cancellata dopo una sola stagione. Sono produttori della serie anche Neal H. Moritz e Roger Kumble, rispettivamente produttore e regista del "Cruel Intentions" originale.

Il trailer