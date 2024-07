“Cruel summer”, misteri e colpi di scena. Da vedere su Prime Video

Tra continui salti temporali e alternando i punti di vista delle due protagoniste, scopriremo una verità inquietante Solange Savagnone







Si puo' vedere su

La serie “Cruel summer”, disponibile su Prime Video, è ricca di mistero e colpi di scena che vi terranno incollati allo schermo. Sembra un racconto per ragazzini, ma è molto di più. Ci sono attesa, thriller e un inquietante risvolto psicologico.

La prima stagione, che si concentra sullo stesso giorno ma nell’arco di tre anni differenti (dal 1993 al 1995), ha per protagoniste due adolescenti di Skylin, immaginaria città dello Stato americano del Texas. Kate (Olivia Holt) è la classica bella ragazza, di successo e invidiata da tutti, mentre Jeanette (Chiara Aurelia) è goffa, insicura e infantile. Poi Kate scompare per un anno e Jeanette prende il suo posto diventando popolare, ma quando la ragazza viene ritrovata accusa l’altra di aver assistito al suo rapimento senza fare niente. E questo trasforma Jeanette in un mostro agli occhi del mondo. Ma come sono andate davvero le cose? Tra continui salti temporali e alternando i punti di vista delle due protagoniste, scopriremo una verità inquietante.