“Cruel Summer” su Prime Video: trama e cast della serie thriller

La serie, prodotta tra gli altri da Jessica Biel, sarà distribuita nel 2021 dopo la messa in onda americana

13 Gennaio 2021 | 12:45 di Giulia Ausani

Sarà Amazon Prime Video a distribuire in esclusiva mondiale fuori dall'America "Cruel Summer", thriller psicologico prodotto dalla casa indipendente Entertainment One con la Iron Ocean Productions di Jessica Biel e Michelle Purple. La serie arriverà in streaming nel 2021 dopo il debutto televisivo negli USA.

La trama

Ambientata nel corso di tre diverse estati durante gli Anni '90, la serie racconta la scomparsa di una ragazza e segue la misteriosa trasformazione di un'altra adolescente da impacciata outsider a ragazzina più famosa della città, fino a diventare la persona più detestata d'America. Ogni episodio è narrato da un diverso punto di vista.

Il cast

Nel cast troviamo Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano e Sarah Drew.