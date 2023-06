“CSI: Vegas”, su Rai2 arriva la seconda stagione

La squadra di investigatori della Polizia scientifica di Las Vegas torna da domenica 11 giugno Simona De Gregorio







La squadra di investigatori della Polizia scientifica di Las Vegas è di nuovo al lavoro nella seconda stagione di "CSI: Vegas", al via domenica 11 giugno su Rai2. A capo del team ritroviamo Maxine Roby (Paula Newsome) che sfrutta le sue brillanti deduzioni per risolvere i casi più intricati. Al suo fianco c’è Joshua Folsom (Matt Lauria), agente della scientifica di alto livello e investigatore principale sui casi più scottanti, che non mancheranno neanche nelle nuove puntate.

La squadra dovrà affrontare ogni genere di indagini, dal misterioso omicidio di un noto chef alle vittime di un incendio doloso. Dalla inquietante morte di un giornalista investigativo al ritrovamento del corpo di una donna uccisa più di 40 anni prima. Novità della seconda stagione è poi l’entrata nel cast di Marg Helgenberger, che interpreterà nuovamente la scienziata Catherine Willows, ruolo che aveva già ricoperto nella serie madre CSI. E proprio lei sarà impegnata nella delicata inchiesta sull’uccisione della sua migliore amica, con il supporto di Folsom. Mentre due volti di punta lasciano la serie: si tratta di Jorja Fox (la scienziata forense Sara Sidle) e di William Petersen (l’entomologo Gil Grissom).

Paula Newsome è entusiasta di far parte della serie e ha anticipato qualche novità: «Nella prima stagione veniva messo in luce l’aspetto più tecnico e scientifico delle indagini, stimolando lo spettatore a cercare di indovinare la soluzione del caso. Adesso le storie toccheranno anche il cuore del pubblico e verrà dato risalto al risvolto emotivo e sentimentale». Rispetto, invece, all’evoluzione del suo personaggio, l’attrice ha rivelato: «Senza svelare troppo, posso dire che Maxine resterà la donna tosta e decisa che abbiamo conosciuto. Ma verranno a galla anche le sue fragilità e debolezze, i rapporti familiari e il suo lato più umoristico e divertente».