“CSI: Vegas”, su Rai2 il sequel della storica serie

Sono passati più di vent’anni dal debutto di "CSI - Scena del crimine". E oggi la serie che ha lanciato il genere “crime”, e che ha ispirato diversi spin-off, approda su Rai2 da domenica 9 gennaio con il nuovo sequel "CSI: Vegas".

La fiction ha come protagonisti William Petersen e Jorja Fox nei panni di Gil Grissom e Sara Sidle, che riprendono così i loro ruoli di esperti forensi interpretati nella serie madre. La coppia si troverà subito alle prese con una vicenda che avrà al centro una “vecchia” conoscenza, Jim Brass (Paul Guilfoyle). L’ex capitano di Polizia, ormai in pensione, sarà coinvolto in un misterioso omicidio e si rivolgerà a Gil e Sara per dimostrare la sua innocenza. Ma i due dovranno anche affrontare una minaccia che potrebbe far crollare l’intero dipartimento della Polizia scientifica e rimettere in libertà assassini condannati per i loro crimini. Grissom e Sidle metteranno quindi in campo tutte le loro abilità per preservare la giustizia.

E in questo compito saranno affiancati da una brillante squadra (tutte new entry mai viste nella serie madre) capitanata da Maxine Roby (Paula Newsome), una scienziata leader nel campo della genetica e una madre single che sta lottando per gestire la dipendenza da oppioidi del figlio. Accanto a lei troveremo Josh Folsom (Matt Lauria), un investigatore abile nella ricostruzione della scena del crimine e con alle spalle una famiglia problematica, Hugo Ramirez (Mel Rodriguez), capo di Medicina legale, e Allie Rajan (Mandeep Dhillon), una giovane e brillante detective. «Non avrei mai pensato di tornare a CSI» ha detto Jorja Fox, «ma lavorare di nuovo con William e questo cast rinnovato è fantastico. E le nuove indagini, complice anche il progresso della tecnologia in campo investigativo, saranno molto intriganti e ricche di sorprese».